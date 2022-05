 Genomineerden klant- en medewerkerbeleving Awards 2022 bekend

Organisaties die het beste presteren op het gebied van klant- en medewerkerbeleving in het zonnetje gezet - Organisaties die het beste presteren op het gebied van klant- en medewerkerbeleving worden ook dit jaar weer in het zonnetje gezet. Op 23 juni reikt onderzoeks- en adviesbureau Integron voor de twaalfde keer de Beleving Awards uit. Voor de genomineerden is het dus nog even duimendraaien voor ze weten of ze in de prijzen zijn gevallen.



De bijeenkomst vindt dit jaar plaats in Hal4 aan de Maas in Rotterdam en staat in het teken van veranderkracht van mens en organisatie. In totaal zijn er 38 organisaties genomineerd in vijftien categorieën. In 2021 wonnen onder meer Hollister, Facilicom Solutions, MEE Rotterdam en 1nergiek een award.

De uitreiking van de Beleving Awards is uitgegroeid tot hét klant-, medewerker- en inspiratie-event, waarbij duidelijk wordt hoe goed organisaties scoren op de tevredenheids- en enthousiasmeladder. Het is bovendien een stimulans voor bedrijven om er nog meer uit te halen dan er al in zit. De afgelopen jaren zijn er bijna 300 organisaties genomineerd en meer dan 90 winnaars stonden al op het podium. Het evenement gaat verder dan het toejuichen van de uiteindelijke winnaars en deelnemers. De 23e juni is er ook ruimte voor verdieping, interactie én humor. Zo benadert keynote speaker Arno Folkerts organisaties in transitie vanuit het menselijk brein. Onderwerpen als leiderschap en communicatie komen op een prettig neurowetenschappelijk onderbouwde en humoristische manier aan bod. Daarnaast zijn er interactieve breakout-sessies waarin klantenthousiasme en verleuker-expert Feike Cats laat zien hoe je ‘enthousiast’ meer uit klanten en medewerkers haalt. Dagvoorzitter Thomas van Zijl van BNR babbelt het evenement als vanouds weer vakkundig aan elkaar.



Genomineerden klantbeleving awards 2022

De klantbeleving-awards zijn verdeeld over acht categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 220 door Integron uitgevoerde klantonderzoeken in 2021 en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde klanttevredenheidscijfer en de hoogste Net Promoter Score (NPS) die de mate van aanbevelen aangeeft. Verder worden ook de grootste stijgers en organisaties met de hoogste NPS beloond.

Dit zijn de genomineerden in de categorie klantbeleving:



Afvaldienstverlening

• GAD Gooi en Vechtstreek

• PreZero Nederland

• Renewi

Bouw en installatie

• BAM Infra Nederland BV

• Climate & Controls Benelux BV

• Solora Energy Services

Professionele en financiële dienstverlening

• Gom Schoonhouden

• Normec Foodcare

• Shuttel

Handel en industrie

• Hollister

• Robin Radar

• SVZ International

ICT dienstverlening

• Priva

• SmartR

• Trends ICT

Transport en logistiek

• DL Logistics Group

• Ewals Cargo Care

• Thermotraffic

Grootste stijgers

• 1nergiek

• NRG

• Renewi

Hoogste NPS

• Fast & Fluid

• Robin Radar

• Thermotraffic



Genomineerden medewerkerbeleving awards 2022

De medewerkerbeleving-awards zijn verdeeld over acht categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 120 door Integron uitgevoerde medewerkeronderzoeken in 2021 en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde medewerkertevredenheidscijfer en de hoogste employee Net Promoter Score (eNPS) die de mate van aanbevelen aangeeft. Ook hier extra aandacht voor de grootste stijgers en hoogste eNPS.

Dit zijn de genomineerden in de categorie medewerkerbeleving:



Financiële dienstverlening

• Bentacera

• Crop

• de Jong & Laan

Handel en industrie

• Canon Medical Systems Nederland

• MCB

• Multifix Group

Onderwijs

• Hogeschool de Kempel

• Iselinge Hogeschool

• SKO West-Friesland

Professionele dienstverlening

• Bisbee

• Cyclus

• Progress

Zorg en overheid

• MEE Rotterdam

• MEE West-Brabant

• VeiligheidNL

Grootste stijgers

• Canon Medical Systems Nederland

• Koninklijke Horeca Nederland

• Progress

Hoogste eNPS

• Hogeschool De Kempel

• Progress

• VeiligheidNL