 Rijksoverheid grootste kanshebber bij The Best Social Awards: Business 2019

Wie had dit jaar de beste social campagne? - De Rijksoverheid is met maar liefst vier nominaties de grootste kanshebber bij de business categorieën van The Best Social Awards 2019. Zij zijn onder meer genomineerd in de categorie Beste Influencercampagne voor hun samenwerking met rapper Donnie en voor de #DOESLIEF campagne van SIRE.



Zij worden op de voet gevolgd door Bol.com, Albert Heijn en Nederlandse Spoorwegen. Over een maand vindt de zesde editie van The Best Social Awards plaats: op 12 en 13 juni worden de meest creatieve, grappige en innovatieve makers en hun content beloond met de belangrijkste social media prijzen van Nederland.

"Dit jaar zien we weer heel veel sterke merken tussen de genomineerden. Opvallend is het aantal nominaties voor de overheid. De posts zijn menselijk, herkenbaar en raken vaak een gevoelige of grappige snaar. De overheid heeft natuurlijk ook een enorme gunfactor, campagnes zoals die van SIRE en van de Rijksoverheid zijn soms meer likeable dan dat van een groot commercieel merk. Het is leuk om de balans tussen commerciële partijen en overheidsinstellingen terug te zien in de nominaties," aldus Diederik Broekhuizen (oprichter The Best Social).



Bureaus met de meeste nominaties

Dept (zes keer), Blauw Gras (zes keer), GoSpooky (vier keer) en TBWA (drie keer) zijn dit jaar de bureaus met de meeste nominaties. Voor Blauw Gras is het de eerste keer dat ze de grote kanshebber zijn onder de bureaus. Dept prolongeert deze eer, nadat ze vorig jaar ook de meeste nominaties hadden.



Business en audience

De awards zijn opgesplitst in twee dagen: business - de zakelijke variant van The Best Social Awards - en audience, waarbij het publiek stemt op zijn favorieten. Tijdens de business uitreiking op 12 juni zijn er prijzen te winnen in categorieën als Beste Campagne, Beste Account en Beste Influencercampagne. Dit jaar zijn er drie nieuwe categorieën: Beste Augmented Reality, Beste Post van het Jaar en Beste Positive Impact. Op 13 juni worden de prijzen uitgereikt voor de publiekscategorieën.

Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats in Casco te Amsterdam. De presentatie is in handen van founder Diederik Broekhuizen en contentmaker Lize Korpershoek.

The Best Social Awards - Business wordt dit jaar ondersteund door Coosto, Elevate, Snapchat, Boomerang Create, Wavemaker en PPCRN.



Genomineerden the best social awards - business 2019



Beste account

Bol.com

Efteling

Nederlandse Spoorwegen

Albert Heijn



Beste augmented reality

RTMC Philips

Young Capital

Ziggo

Ministerie van Defensie



Beste campagne

Mc’Donalds Crew

IKEA

Anderzorg

TOTO

SIRE

Staatsloterij



Beste copywriting

Hema

Bol.com

Rijksoverheid

PostNL

McDonalds



Beste influencercampagne

Doritos

Ziggo

Magnum

Rijksoverheid

Albert Heijn



Beste inhaker

WNF

PostNL

Chocomel

Bol.com

Albert Heijn

Jumbo

T-Mobile



Beste innovatie

Nederlandse loterij / Staatsloterij (Kraak de Code)

Dutch FilmWorks

Nederlandse Spoorwegen

AccorHotels Groep

Nederlandse loterij / Staatsloterij (Wat kun jij doen met een miljoen?)



Beste post van het jaar

Bol.com

Rijksoverheid

Albert Heijn

KLM



Beste story

Lowlands

Anderzorg

Lidl

NOS Stories

Nederlandse Spoorwegen



Bste talent

Ruben Pijnenburg

Britt van de Haar

Jim Strolenberg



Beste video

Prorail

Stivoro

Rijksoverheid

Samsung

Videoland

Bol.com



Beste webcare

Bol.com 2x

Netflix

AT5

Albert Heijn



Beste positive impact

Hema

Calve

Daily Paper

Interpolis

Albert Heijn