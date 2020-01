 Allianz beste zakelijk pensioenverzekeraar 2019

Award voor beste zakelijke pensioenverzekering uitgereikt - Allianz is tijdens de uitreiking van de Adfiz Prestatie Onderzoek Awards als winnaar uit de bus gekomen in de categorie zakelijk pensioen. Het Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door CYS, onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van dienstverlening en prestatieniveaus van verzekeraars en banken. De Awards werden gisteravond uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Adfiz.



Mart Vreven, commercieel directeur Allianz Leven, reageert met gepaste trots: "Het is fantastisch voor ons team dat het dagelijks streven naar verbetering van onze dienstverlening aan klanten en intermediair met deze award wordt beloond. Ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inspiratie. Pensioen is een kernsegment voor Allianz en wij bouwen onze marktpositie gestaag verder uit door te investeren in ons team, in IT en in processen. Deze award maakt duidelijk dat we daarmee op de juiste koers zitten."