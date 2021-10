 Best presterende organisaties klant- en medewerkerbeleving beloond met Beleving Award 2021

Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de mensgerichte organisatie - De zestien best presterende organisaties in 2021 op het gebied van klant- en medewerkerbeleving in Nederland zijn bekend. Op 7 oktober werden zij allemaal onderscheiden in Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Onderzoeks- en adviesbureau Integron reikte daar voor de elfde keer de Beleving Awards uit.



De prijzen werden onder het toeziend oog van een goed gevulde zaal met enthousiasme door de winnaars in ontvangst genomen. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de mensgerichte organisatie.

In totaal waren er 41 organisaties genomineerd in zestien categorieën. Vorig jaar vond de uitreiking van de Beleving Awards niet plaats vanwege de COVID-19-maatregelen. De nominaties en uiteindelijke winnaars komen voort uit de honderden door Integron uitgevoerde klant- en medewerkerbelevingsonderzoeken in 2019 en 2020. Deze zijn gebaseerd op de hoogste gemiddelde klant- en medewerkertevredenheidscijfers en de hoogste Net Promoter Score (NPS) en employee Net Promoter Score (eNPS). Nieuw dit jaar zijn de continu feedback awards bedoeld voor die organisaties die de afgelopen jaren op continue basis feedback verzamelen, structureel en hoog scoren, en/of grote stappen maken.



Winnaars awards klantbeleving 2021

Dit zijn de winnaars (en medegenomineerden) in de categorie klantbeleving:



Afvaldienstverlening: Van Kaathoven - Ortessa

Medegenomineerden waren: Attero en Saver



Bouw en installatie: J. De Jonge Group

Medegenomineerden waren: Synorga en Climate & Controls



Financiële dienstverlening: Techniek Nederland Verzekeringen

Medegenomineerden waren: HDN en DRV Accountants en Adviseurs



Handel en industrie: Hollister

Medegenomineerden waren: Robin Radar en Arlanxeo



ICT: Trends ICT

Medegenomineerden waren: Info support en VECOZO



Professionele dienstverlening: Facilicom Solutions

Medegenomineerden waren: Albron en Driessen Groep



Hoogste NPS: Fast & Fluid

Medegenomineerden waren: AFB International en Arlanxeo



Succesvolle continue klantfeedback: Canon Medical

Medegenomineerden waren: Wecovi en Vos Distri Logistics



Winnaars awards medewerkerbeleving 2021

Dit zijn de winnaars (en medegenomineerden) in de categorie medewerkerbeleving:



Bouw en installatie: Nijhuis Bouw

Medegenomineerden waren: VPG Techniek en Aboma



Handel en industrie: Repair Care

Medegenomineerde was: De Groot & Slot



Onderwijs: Hogeschool De Kempel

Medegenomineerden waren: Marnix Academie en Hogeschool Leiden



Overheid/non-profit/zorg: MEE Rotterdam

Medegenomineerden waren: Partou en Columbus Junior / 4 Kids



Dienstverlening: 1nergiek

Medegenomineerden waren: Countus en DRV Accountants & Adviseurs



Transport en logistiek: Ewals Cargo Care B.V.

Medegenomineerden waren: Vos Logistics en Thermotraffic



Hoogste eNPS: Hogeschool De Kempel

Medegenomineerden waren: Nijhuis Bouw en De Groot & Slot



Succesvolle continue medewerkerfeedback: De Jong & Laan

Medegenomineerden waren: VECOZO en Ruitenburg



Complimenten aan alle winnaars en medegenomineerden

De Beleving Awards is door de jaren heen uitgegroeid tot hét klant- en inspiratie-event. Meer dan 250 organisaties zijn de afgelopen jaren genomineerd en meer dan 75 winnaars stonden er al op het podium. Het Beleving Awards-event is meer dan het prijzen van de winnaars. Vandaag was er ook ruimte voor verdieping, verbinding en interactie. Keynote-speakers als managementtrainer Tjeerd den Boer bij driesterrenrestaurant De Librije en bestsellerauteur Niek van den Adel vertelden over respectievelijk het benutten van toptalent en het tonen van veerkracht. Ook waren er zogenoemde interactieve breakout-sessies waarin Koninklijke Horeca Nederland, PreZero en VECOZO hun verhaal wereldkundig maakten. Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl van BNR. "Het was absoluut een geslaagd event. Mooi dat we weer met z’n allen bij elkaar konden komen. Vorig jaar was dat helaas niet mogelijk door corona. En complimenten uiteraard aan alle winnaars en medegenomineerden. Zij hebben getoond dat continue aandacht voor de mens op de werkvloer in wat voor omstandigheden dan ook essentieel is om het beste uit medewerkers en klanten te halen", aldus Arjen Maliepaard, Managing Director bij Integron.