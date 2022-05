 Een wasje draaien in de baas zijn tijd: broodnodig of overbodige luxe?

Thuismakers zorgen voor méér balans - De ooit zo duidelijke grens tussen ‘werk’ en privéleven is steeds meer vervaagd tot een groot grijs gebied. Werkend aan de keukentafel, met uitzicht op een vies aanrecht of een niet-opgeruimde bank, ergert werkend Nederland zich aan de staat van het huishouden. En dus doen we méér dan ooit een wasje in de baas zijn tijd. Het lijkt haast alsof dat niet anders kan. De vraag is dus: waar gaat het mis?



Jessica Laurense, Algemeen manager bij Zizo heeft het antwoord.



Wasjes ‘op de klok’

Ongeveer een derde van de thuiswerkende werknemers voert huishoudelijke taken uit onder werktijd; gemiddeld ongeveer een half uur per dag. Daar komt voor- of na werktijd al snel een half uur bij, aldus het onderzoek. Je kunt het de tweeverdieners moeilijk kwalijk nemen: werk en privé lopen meer dan ooit in elkaar over, en in die omgeving blijven taken na werktijd liggen. 57 Procent van de respondenten noemt het huishouden dan ook de grootste ergernis in huis en 87 procent geeft toe huishoudelijke taken regelmatig uit te stellen. In een poging vrije tijd te creëren doen ze hun wasjes en boodschappen dus terwijl ze ‘op de klok’ zijn. Dat is interessant en relevant voor ondernemers, want met de verloren uurtjes stapelen ook de verloren inkomsten en kosten zich op. Het half uurtje dat personeel onder werktijd aan het huishouden besteedt telt namelijk al snel op tot honderden euro’s per week, en dus duizenden euro’s per jaar, aan loonkosten.



Secundaire voorwaarden

Het lijkt erop dat werkend Nederland zijn vrije tijd net zo belangrijk vindt als salaris. Een hoger loont lijkt voor de meeste mensen niet op te wegen tegen tijd die ze liever met vrienden, familie en het gezin willen spenderen. Secundaire arbeidsvoorwaarden helpen daarbij, met regelingen voor een fiets, dagjes weg, of (vanaf nu) het inschakelen van een thuismaker. Die hoeft de baas volgens de respondenten niet eens helemaal te vergoeden: een meerderheid (57 procent) is zelfs bereid salaris in te leveren voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een hulp in huis.



Gemak voor werkend Nederland

Werkend Nederland voelt zichzelf simpelweg te druk voor het huishouden: 73 procent van de mensen zegt volgens Zizo’s onderzoek meer privétijd nodig te hebben om een betere balans tussen hun privéleven en werk te creëren. We zijn de ‘uit-knop’ kwijt, en een thuismaker kan die knop voor je vinden. Momenteel schakelt zo’n zestien procent van de tweeverdieners huishoudelijke hulp in, waarvan ongeveer de helft zwart wordt betaald. Andere huishoudens krijgen hulp van de (schoon)ouders (elf procent) of andere familieleden (dertien procent). Dit gebeurt vaak op een ad hoc basis waarbij zowel de huishoudelijke hulp als de mensen thuis geen zekerheid hebben.

Het vinden van de ‘uit-knop’ en die voor je induwen: dáár is de ‘thuismaker’ voor. Het is iemand die de taken in huis overneemt waar je tijdens je werk geen tijd voor hebt, en waar je na je werk geen zin in hebt. Thuismakers zorgen voor méér balans, méér vrije tijd, meer productiviteit en creëren rust in een omgeving die daar al bijna twee jaar behoefte aan heeft.