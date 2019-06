 63 procent Europeanen: aanschaf dieselauto geen optie meer

Acht op de tien Nederlanders zou geen dieselauto meer kopen - Wereldwijd wordt de last van steden op het gebied van uitlaatgassen en het dieselschandaal besproken. Hoe denken Belgen, Italianen, Oostenrijkers, Duitsers, Fransen, Nederlanders en Spanjaarden over de aanschaf van een elektrische, benzine- of dieselauto in de toekomst?



Uit Europees onderzoek van AutoScout24 blijkt dat voor 41 procent van de Europeanen de aanschaf van een benzineauto een optie blijft. Ook zegt 42 procent een elektrische auto te overwegen, terwijl 37 procent een dieselauto ook nog steeds als mogelijkheid ziet.



Nederlanders zien aanschaf dieselauto minst als optie

Dieselauto’s worden steeds meer geweerd in steden en twee derde (63 procent) van de Europeanen* zegt dan ook dat zij dit type auto niet meer zouden kopen. Nederlanders zijn hierin het meest stellig; zo geeft 81 procent aan dat dit geen optie meer is in de toekomst, waarbij meer vrouwen (85 procent) dan mannen (78 procent) dit vinden. Ook de meerderheid van de Italianen (66 procent), Belgen (65 procent), Duitsers (62 procent), Fransen (60 procent) en Spanjaarden (59 procent) deelt deze mening. Alleen in Oostenrijk overweegt meer dan de helft (56 procent) van de automobilisten nog de aankoop van een dieselauto.

Een kwart (25 procent) van de Europeanen geeft aan dat zij een dieselauto alleen overwegen met de laatste emissiestandaard. Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: "Dieselauto’s worden minder aantrekkelijk doordat er veel te doen is rondom dieselauto’s, zoals de dieselgate, milieuzones en extra (fijnstof)toeslag. Echter is voor 37 procent van de Europese automobilisten het aanschaffen van een dieselauto nog steeds een optie. Hierbij valt op dat de bereidheid bij ons in Nederland (19 procent) het laagst is."



Spanjaarden meest bereid elektrische auto te kopen

Elektrisch rijden wordt steeds aantrekkelijker en daarmee ook steeds populairder, zeker nu blijkt** dat de restwaarde van elektrische auto’s straks beter zal zijn dan bij benzine- of dieselauto’s. Van de Europeanen* zegt 42 procent het aanschaffen van een elektrische auto als optie te zien, waarbij vooral Spanjaarden (51 procent) hier voorstander van zijn, gevolgd door Italianen (45 procent), Nederlanders (41 procent) en Duitsers (39 procent). In Oostenrijk, België en Frankrijk ligt deze bereidheid momenteel het laagst (alle drie 37 procent). Wat opvalt is dat in Nederland meer mannen (47 procent) dan vrouwen (36 procent) de aanschaf van een elektrische auto als optie zien.



Benzineauto nog steeds populair

De aanschaf van een benzineauto blijkt vooral voor Nederlanders (63 procent) en Duitsers (61 procent) een optie te zijn in de toekomst. In Nederland geeft vooral de vijftigplusgeneratie aan dit als optie te zien (70 procent), terwijl minder dan de helft (45 procent) van de 18 tot 29-jarigen dit nog zou overwegen. Ook in andere landen is de benzineauto nog steeds populair; zo ziet een meerderheid van de Belgen (54 procent) en Oostenrijkers (52 procent) dit als optie. In Italië (vijftien procent), Frankrijk (35 procent) en Spanje (35 procent) lijkt de benzineauto in de toekomst minder gewild te worden.



Italië, Frankrijk en Spanje verkiezen hybride boven benzineauto

In Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België wordt de voorkeur voorlopig dus nog gegeven aan benzineauto’s, gevold door hybride en elektrische auto’s. In Italië, Frankrijk en Spanje wint de hybride auto het momenteel van de elektrische en benzineauto. In Italië zijn benzineauto’s, samen met dieselauto’s, zelfs het minst populair. Ook blijkt dat een op de vijf Europeanen bereid is om een auto op waterstof (achttien procent) of aardgas (negentien procent) aan te schaffen.