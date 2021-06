 Check uw auto goed bij warm weer

Zowel banden als bestuurder reageren op hitte - Auto’s hebben veel te lijden bij warm weer. Het is belangrijk dat bestuurders hiervan bewust worden en tijdig hun auto, en dan met name de banden, laten checken. Marketing Communicatie Manager Koen van Hamburg licht toe: "Het warme weer heeft niet alleen invloed op banden, ook het gedrag van bestuurders tijdens hitte is van invloed op de verkeersveiligheid."





Gedrag van banden bij warm weer

Warmte heeft invloed op het gedrag en de prestaties van de banden van u auto. Zomerbanden zijn goed bestand tegen deze weersomstandigheden. Op winterbanden rijden in de zomer zorgt er echter voor dat het rubber van de banden zachter wordt. Daardoor slijt de band sneller en is de remweg langer. Dat is geen ideale situatie op de weg.

Een goede bandenspanning is altijd belangrijk voor de prestaties van u banden en auto en bij warm weer is dit nóg belangrijker! Warme lucht zet namelijk uit. Een band met een onjuiste bandenspanning kan in combinatie met warmte zachter aanvoelen. Bovendien slijt een band met een onjuiste bandenspanning sneller bij warmte dan bij normale temperaturen, wat zorgt voor minder grip op de weg en meer brandstofverbruik veroorzaakt.



Gedrag van bestuurder bij warm weer

Het is dus zaak dat de bestuurder zijn auto extra goed checkt of laat checken bij warm weer. Helaas staat het checken van de bandenspanning niet hoog op de agenda van veel Nederlanders. Uit recent onderzoek van Milieu Centraal bleek dat slechts 25 procent van de automobilisten in Nederland daadwerkelijk één keer per twee maanden zijn bandenspanning controleert en zo nodig de banden oppompt. De bestuurder kan altijd zelf zijn banden checken of dit door de garage laten doen. Profile hecht waarde aan veiligheid op de weg bij warm weer of het rijden van lange afstanden op vakantie en biedt daarom nu de vakantiecheck aan voor de helft van de normale prijs.

Zorg dat het in de auto niet te warm is, want dit kan het reactie- en concentratievermogen verminderen en stress veroorzaken. Om snel de ergste warmte uit de auto te krijgen is het verstandig eerst alle ramen te openen. Als de ergste hitte uit de auto is, kunnen de ramen dicht en de airco aan. De koude luchtstroom van de airco zal u niet ziek maken zoals soms gedacht wordt. Het is wel belangrijk om de filters van de airco regelmatig te vervangen zodat er geen pollen en ziekteverwekkers de auto in geblazen worden bij gebruik.