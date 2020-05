 1,6 miljoen Nederlandse auto's rijden nog door op winterbanden

Doorrijden op winterbanden in de zomer is niet veilig - Bij achttien procent van de Nederlandse personenauto’s zijn de winterbanden nog niet verwisseld voor zomerbanden, zo blijkt uit een steekproef van Tyre Club. Dat is bijna vier keer meer dan het gangbare percentage van ruim vijf procent na de normale wisselperiode. Door de coronacrisis stellen veel automobilisten hun bandenwissel uit en dat kan tot onveilige situaties leiden.



De remweg is op winterbanden onder hogere temperaturen een stuk langer, ze slijten sneller en de wegligging is slechter.



Ook meer versleten banden

De afgelopen week controleerde bandenservicebedrijf Tyre Club de banden van 1.079 personenauto’s. Bij 194 auto’s werden winterbanden aangetroffen. Wat de situatie nog zorgwekkender maakt, is dat daarnaast een groot aantal op versleten banden rondrijdt. Helemaal nu de verwachting is dat Nederlanders de komende tijd weer meer gebruik zullen maken van de auto, doordat de coronamaatregelen verder worden versoepeld en mensen wellicht weer op vakantie gaan.

BOVAG doet jaarlijks onderzoek naar het percentage niet gewisselde winterbanden. Bij de laatste paar steekproeven onder circa 1000 auto’s registreerde BOVAG dat gemiddeld ruim vijf procent ‘s zomers op winterbanden rijdt. Omgerekend naar het totale Nederlandse wagenpark van bijna negen miljoen personenauto’s komt dat neer op 450.000 à 500.000 voertuigen. Wanneer de steekproef van Tyre Club van 2020 wordt door vertaald naar het totale wagenpark, dan blijkt dat er nu nog 1,6 miljoen auto’s doorrijden op winterbanden.



Meer brandstofverbruik en CO2-uitstoot

"Normaal gesproken ervaren veel mensen de bandenwissel al als gedoe," zegt Peter Veldhoven, oprichter van Tyre Club, "maar de afgelopen maanden zijn automobilisten schijnbaar helemaal terughoudend geweest om naar de autogarage te gaan. Het inplannen van een afspraak en het daar moeten wachten op de wissel zagen ze nog minder zitten dan gewoonlijk. Tegelijkertijd constateren wij dat er juist nu een toenemende vraag is naar een efficiënte en veilige oplossing, zoals onze bandenwissel op locatie, bij mensen thuis of op de parkeerplaats van het bedrijf."

Van de bijna negen miljoen Nederlandse personenauto’s worden er jaarlijks in totaal 3,2 miljoen uitgerust met winterbanden. Bij de helft daarvan (1,6 miljoen auto’s) zijn de winterbanden nu dus nog niet teruggeruild voor zomerbanden. Gevolg: het zachtere rubber van de winterband zorgt naast de slechte grip op de weg ook voor een hoger brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot.