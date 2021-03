Driekwart automobilisten rijdt met verkeerde banden Misverstanden over bandenwissel leiden tot onveilige situaties - Nog geen derde van de automobilisten laat zijn winterbanden op tijd vervangen. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 750 automobilisten in opdracht van Bandenthuis. Bovendien rijdt ruim een derde van de automobilisten het hele jaar door op zomerbanden, ongeacht de buitentemperatuur.



"Onverantwoord en zelfs potentieel gevaarlijk," zegt CEO van Bandenthuis Eric Stubbé.

Van alle Nederlandse autorijders wisselt ongeveer 53 procent nooit zijn of haar banden. Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Factsnapp. Van deze 53 procent rijdt twee derde heel het jaar door op zomerbanden, iets minder dan een derde rijdt op all season- of all weather-banden en de overige 2,3 procent gebruikt altijd winterbanden. Er zijn verschillen tussen de seksen als het gaat om wél wisselen en op tijd. Ruim een derde van alle mannelijke respondenten geeft aan in maart of april de winterbanden voor zomerbanden te verruilen, precies tijdens adviesmaanden volgens deskundigen. Bij de vrouwelijke automobilisten is dit slechts een kwart.



Gevaarlijk

Hoewel een kleine minderheid het hele jaar door winterbanden gebruikt, wisselt maar liefst twaalf procent zijn winterbanden te laat voor zomerbanden, namelijk meestal pas in mei of later in het jaar. Ruim de helft van deze groep geeft zelfs aan dat de wissel samenhangt met een buitentemperatuur van boven de 20°C.

"We raden aan op zomerbanden over te gaan bij een temperatuur van 7°C, omdat winterbanden qua samenstelling en profiel niet zijn gemaakt voor hogere temperaturen," zegt Stubbé. "Een dergelijke bandenwissel is geen luxe, maar eerder iets wat bij het basisonderhoud van de auto hoort. Veel mensen beseffen niet dat de wissel negeren onverantwoord is en zelfs gevaarlijk kan zijn. Winterbanden slijten niet alleen sneller, ook de lengte van de remweg van winterbanden stijgt mee met de temperatuur. Zomerbanden hebben bij deze temperaturen een betere grip, een kortere remweg en ze slijten minder snel."



Twee wissels in één maand

Ook Anke Blume, hoogleraar rubbertechnologie aan de Universiteit Twente, is van mening dat op tijd wisselen beter is. "Denk aan verkeersongelukken die voorkomen kunnen worden door in het juiste seizoen met de juiste banden te rijden, maar ook aan natuurverontreiniging door rubberslijtage en de uitstoot van CO2." Maart en april zijn, met dagtemperaturen die flink schommelen maar meestal boven het vriespunt blijven, de beste maanden om banden te wisselen. Op veel plaatsen dit jaar was dat zelfs al in de warme tweede helft vafebruari.

"Een groot deel van de klanten zien we deze maanden twee keer," zegt Stubbé. "Het grillige winterweer zorgde voor een grote golf van bandenwissels. Nu de lente is ingetreden zijn al onze monteurs druk banden weer terug te wisselen." In vergelijking met januari zag de bandenspecialist in februari een verdubbeling in het aantal wissels. Ten opzichte van oktober, de maand waarin experts adviseren om de zomerbanden te vervangen voor winterbanden, is dat een toename van 30 procent. Tijdens het winterse weer van februari schaalde Bandenthuis daarom op naar een maximale bezetting van monteurs.



Zakelijke klanten wisselen eerder

Bandenthuis is gewend dat consumenten zich meer afwachtend opstellen, terwijl de zakelijk rijder meestal al in maart met zomerbanden de deur uitrijdt. "Bedrijven nemen liever geen risico en vinden het belangrijk hun personeel veilig de weg op te sturen in goed onderhouden voertuigen, zonder dat er onverwachte kosten bij komen. Consumenten laten het meer van een eventuele autovakantie afhangen of ze het nodig vinden hun banden te controleren," aldus Stubbé. "Begrijpelijk, maar niet erg verstandig. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn zomerbanden echt niet alleen gemaakt voor zomers weer. Kijk daarom goed wat voor soort banden er onder de auto is gemonteerd en houd er rekening mee dat de juiste banden meters verschil kunnen maken bij een onverwachte remactie."



Verschil in remactie

De ANWB heeft het verschil tussen winter- en zomerbanden bij een remactie berekend. Volgens de vereniging staat een auto met zomerbanden binnen twaalg meter stil op een droog wegdek, als het buiten 15°C is en de auto 50 kilometer per uur rijdt. Met winterbanden heeft een auto onder dezelfde omstandigheden veertien tot vijftien meter nodig. Dat is tot 25 procent meer dan met zomerbanden. Bij een buitentemperatuur van rond de 35°C zijn de remprestaties van winterbanden zelfs zo’n 30 procent minder dan die van zomerbanden. Een auto zou op winterbanden negentien meter nodig hebben om tot stilstand te komen tijdens een Nederlandse hittegolf zoals in augustus 2020, waar dat bij zomerbanden omgerekend 14,5 meter is. Een verschil van 4,5 meter, de lengte van een SUV of ruime gezinsauto.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Veel aandacht voor bij- en omscholing volwassen bij verkiezingen Driekwart automobilisten rijdt met verkeerde banden ‘Politiek moet aanpak cybercriminaliteit meer prioriteit geven’ Gerelateerde nieuwsitems Bijna half miljoen auto’s op winterbanden in hittegolf 1,6 miljoen Nederlandse auto's rijden nog door op winterbanden Minder dan de helft van de Nederlanders wisselt banden in winter Half miljoen Nederlandse auto’s op winterbanden in bloedhitte