 Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU-wallet

37 procent vindt digitale portemonnee een goed idee - Maar liefst 65 procent van de Nederlanders is bang dat hun digitale privacy steeds beperkter wordt met de invoering van een Europese portemonnee. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.027 Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks deze angst vindt ruim een derde van de respondenten het een goed idee als de Europese Unie de digitale identiteit invoert.



Vooral vrouwen hebben twijfels over de EU-wallet. Zo is maar liefst 67 procent van hen bang dat hun digitale privacy steeds beperkter wordt, tegenover 62 procent van de mannelijke respondenten. Mede hierdoor vinden vrouwen de invoering van de Europese portemonnee een minder goed idee (29 procent) dan mannen (46 procent). "Met een Europese digitale identiteit kunnen EU-burgers op verschillende platforms inloggen", zegt Anna Braun van VPNdiensten.nl. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat het afbreuk doet aan hun privacy wanneer zij persoonlijke informatie moeten delen. In principe doen we dat nu ook al, maar zo kort na de coronapas lijkt een EU-wallet toch nog een gevoelig onderwerp te zijn."



Gedwongen vrijheid

Ondanks de zorgen om privacy wil veertig procent van de Nederlanders via een EU-wallet persoonlijke informatie delen in ruil voor meer bewegingsvrijheid binnen de Europese Unie. Dat gebeurt niet altijd vrijwillig: maar liefst 58 procent van de respondenten voelt zich verplicht gebruik te maken van de Europese digitale identiteit als deze actief is. Dertigplussers voelen zich daartoe meer gedwongen (62 procent) dan Nederlanders jonger dan dertig jaar (45 procent). Braun: "Ik vind het best verontrustend dat zoveel mensen zich gedwongen voelen straks een EU-wallet aan te maken, want niemand verplicht het gebruik ervan en analoog identificeren blijft gewoon mogelijk. Hierdoor kunnen burgers eerst kijken welke voordelen het voor ze oplevert, voordat ze er gebruik van maken. In theorie heb je met de wallet meer eigenaarschap over je eigen data, de praktijk zal uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is."



Inspraak

Uit het onderzoek blijkt verder dat de betrokken overheden op het gebied van informatievoorziening nog flink kunnen verbeteren. Zo is slechts elf procent van de Nederlanders voldoende op de hoogte van de plannen rondom de EU-wallet, waarbij mannen beter geïnformeerd zijn (vijftien procent) dan vrouwen (zeven procent). Hoewel het Nederlanders aardig aan kennis ontbreekt, wil 78 procent van hen wel zijn of haar stem laten gelden als er een referendum komt over de invoer van de EU-wallet. Braun: "Het is goed als de Europese Commissie burgers over zulke grote beslissingen mee laat beslissen. Voor dat gebeurt, moeten ze wel voldoende kennis hebben over het onderwerp. Hier ligt dus nog een grote communicatie-uitdaging voor de betrokken instanties."