  Emissievrij bouwen en bezorgen binnen de stad

Steeds meer steden voeren milieuzones in, op weg naar volledig emissievrije stadscentra - Het duurt niet lang meer voordat de meeste steden in Nederland emissievrij zijn. De Europese klimaatplannen moeten hiervoor zorgen. Er is de afgelopen jaren een sterke toename van bouwverkeer en bezorgers. Wanneer steden in 2025 meer zero emissie zones gaan invoeren moeten de organisaties hierop voorbereid zijn en dat zijn vraagstukken waar menig bedrijf zich nu al over buigt.



Hoe kun je op korte termijn emissievrij ondernemen? Gert-Jan Jonker van Bluekens EV deelt een stappenplan.



Schone steden in Europa

De tijd van kleine beetjes doen is al lang voorbij. Steeds meer steden voeren milieuzones in, op weg naar volledig emissievrije stadscentra. Aanleiding hiervoor is het ambitieuze Europese plan voor CO2-reductie om klimaatverandering tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 flink omlaag in Europa: maar liefst 55 procent lager dan in 1990.

Vanaf 1 januari 2025 gaan 30 tot 40 van de Nederlands grootste gemeenten zero emissie zones invoeren. Alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen dan deze plekken binnenrijden. Bedrijven die met grote voertuigen leveren in de steeds drukker wordende steden moeten hier nu al op voorsorteren. Bovendien is de kans groot dat er voor CO2-uitstoot betaald moet gaan worden in de toekomst. De uitstoot moet dan verantwoord of aantoonbaar naar nul gebracht worden.



Vervoer optimaliseren

Bouwbedrijven en voedseldistributeurs rijden met trucks en bussen om hun producten de steden in te krijgen. Deze vervangen voor elektrisch vervoer vraagt om een gedegen aanpak. Het proces begint daarom niet met de aanschaf van nieuwe voertuigen, maar met een grondige analyse van de huidige energie- en laadinfrastructuur, ook wel een energiescan genoemd. De eerste stap daarvoor is de huidige situatie in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan een inventarisatie van het huidige wagenpark, de op de locatie aanwezige laadinfrastructuur, de bestaande energievoorziening en het huidige energieverbruik. Met die cijfers en gegevens kun je verder.

Stap twee is de impact is van alle benodigde veranderingen voorspellen. Kunnen de nieuwe voertuigen overal laden? Kunnen ze overal bezorgen zonder bij te laden? Wat bespaart het aan brandstofkosten en wat kost het aan energie? Deze en vele andere vragen creëren een helder beeld van wat er aan veranderingen nodig is om de vloot te optimaliseren.



Congestie op het energienet

Momenteel is er een toenemende congestie op het energienet. Dat ontstaat wanneer de vraag naar transportcapaciteit van energie de beschikbare capaciteit in het net overtreft. Simpel gezegd; het net is (bijna) vol.

Het is daarom belangrijk om het op locatie beschikbare energienet te inventariseren. Dat is de derde stap. Wat kan er nu al gedaan worden op het gebied van duurzaamheid en wat kan ook over enkele jaren nog?

Er zijn verschillende oplossingen om de netcongestie op te lossen zoals energieopslag, batterijcontainers en eigen energie opwekken. Er wordt zelfs gekeken of een voertuig al rijdend een batterij kan opladen via zonnepanelen.

Samenwerken is een andere oplossing. Kan de laadinfra met andere bedrijven worden gedeeld? Door de monitoring en piekbelasting te beheren via smart charging kan worden gekeken wat het meest gunstig is per bedrijf. Soms is overdag laden noodzakelijk, soms kan het ook ’s nachts.

De optimalisatie van energiegebruik onderzoeken is ook interessant. Bijvoorbeeld de te verwachten energievraag en de bijbehorende belasting van de toekomstige laadinfrastructuur, inclusief de hiervoor benodigde verzwaring van de netaansluiting. Zijn er in de toekomst misschien scenario’s waarin een extra energievraag voor mogelijke congestie op het energienet kan zorgen? Dit onderzoek biedt een realistisch perspectief over de beste route naar gedeeltelijke of volledige elektrificatie.



Complete aanpak

Wanneer organisaties volledig emissievrij willen gaan ondernemen, is een allesomvattende aanpak belangrijk. Een 360º strategie is dan te adviseren met de juiste voertuigen, passende energie- en laadinfrastructuur en effectieve fleet-managementoplossingen. Deze strategie omschrijft alle facetten van emissievrij ondernemen, toegespitst op de organisatie en maakt de veranderingen inzichtelijk. Zo wordt het een helder project wat haalbaar is.

Met een 360º strategie kunnen organisaties een volledig elektrisch netwerk creëren, waarmee zij overal in Nederland uitstootvrij kunnen leveren. Daarmee behalen zij de klimaatdoelstellingen, mogen ze in de steden blijven rijden en het resulteert in een directe jaarlijkse besparing van honderden tonnen CO2 en stikstof, wat merkbaar bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Zo wordt stadslogistiek veiliger, efficiënter en intelligenter. Voor nu en voor de toekomst.



Het stappenplan

Hierbij alle stappen op een rijtje:

Stap 1: De huidige situatie in kaart brengen

Stap 2: Impact van de aanpassingen voorspellen

Sap 3: Laadinfra-oplossingen inventariseren

Stap 4: Een 360º strategie opstellen



Uiteraard zijn dit geen kleine stappen om te nemen, maar ze bieden wel enorme houvast om overzicht te creëren op de weg naar emissievrij vervoer. Het uiteindelijke doel is om zelfvoorzienend te worden, maar het is belangrijker dat er een start wordt gemaakt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dus kijk vooral naar cases van andere organisaties. TDS en Elis pakken dit bijvoorbeeld erg goed aan.