 TCS Sustainathon: pak milieuproblemen aan via technologie

Tata Consultancy Services lanceert voor het eerst haar jaarlijkse co-innovatie en talentenwervingsevenement in Europa - Tata Consultancy Services kondigt de lancering aan van: Sustainathon – The Balancing Act. Een Europese wedstrijd die jonge geesten uitdaagt en in staat stelt om innovatieve ideeën te ontwikkelingen en uit te voeren en daarmee organisaties te helpen bij belangrijke duurzaamheidsvraagstukken met behulp van geavanceerde technologie.



Aanmelden voor de Europese Sustainathon kan tot 21 januari 2022. De competitie vindt plaats van 4 tot 6 februari 2022 en nodigt (universiteits)studenten en jonge professionals, met een passie voor het oplossen van echte problemen in de wereld middels hun eigen ideeën en technische knowhow, uit om deel te nemen.

De Sustainathon bouwt op de klimaattop COP26 en de Europese Green Deal en moedigt de samenleving aan om klimaatverandering aan te pakken door middel van innovatie en technologie. Deelnemers zullen worden gevraagd om creatieve oplossingen te ontwikkelen die helpen bij het bestrijden van ernstige milieuproblemen, zoals waterverspilling, farmaceutisch afval, het binnendringen van microplastics en de impact op bestuivers.



Drie winnaars

Een ecosysteem van invloedrijke partners uit de academische wereld, de overheid, start-ups en technologiebedrijven zal maximaal drie winnaars selecteren die de eer krijgen om hun oplossingen verder te ontwikkelen en te realiseren als onderdeel van het TCS Accelerator Program gedurende een periode van zeven maanden. Het programma wordt geleid vanuit TCS Pace Port™ Amsterdam – onderdeel van het wereldwijde netwerk van innovatiehubs. De winnende teams zullen gerichte ondersteuning krijgen van het Pace™-ecosysteem om de juiste combinatie van technologieën en tools in te zetten die noodzakelijk zijn om hun concepten realiteit te maken.



Sterke ecosystemen

"We brengen mensen, bedrijven, overheidsinstellingen en leiders uit de industrie samen om sterke ecosystemen te creëren waarmee we collectief een groener en duurzamer Europa kunnen bouwen," zegt Sapthagiri Chapalapalli, Head, TCS Europe. In de wereld is er geen gebrek aan goede ideeën. De uitdaging is vaak tijd en middelen om een concept te kunnen realiseren. Met de Europese Sustainathon willen wij het perfecte platform creëren om geweldige ideeën te presenteren, onderzoeken en in hoog tempo te ontwikkelen en daarmee de wereld een betere plek te maken."



De Europese Sustainathon komt voort uit TCS’ doelstelling op het vlak van sociale verantwoordelijkheid en milieubeheer. Sinds de start van dit initiatief in 2020 in Singapore, breidt het Sustainathon-initiatief zich in rap tempo uit als het TCS-platform dat het genereren van nieuwe ideeën op het vlak van duurzaamheid onder studenten en de bredere samenleving faciliteert. Om deel te nemen aan de Sustainathon 2022, kun je je ideeën hier indienen: https://www.sustainathon.tcsapps.com/events/ongoing/EU2022