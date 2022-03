 Werkgever is bang werknemers te verliezen als hij geen oplossing vindt voor hybride werken

Hybride werkomgeving is geen eind- maar startpunt - Poly publiceert de resultaten van een nieuw onderzoek naar de manier waarop organisaties inspelen op de nieuwe eisen van medewerkers als het gaat om de ideale werkplek. De nieuwe studie, getiteld Recruit, Retain and Grow, analyseert beleid, cultuur en welzijn aan de hand van de inzichten van meer dan 2.500 wereldwijde zakelijke beslissers.



Het gedrag en de verwachtingen van werknemers laten zien, nu de pandemie voorbij is, dat medewerkers weer drie dagen naar kantoor komen. Woensdag is daarbij de populairste dag. "Bij Poly zijn we ervan overtuigd dat het mogelijk maken van een hybride werkomgeving geen eindpunt, maar een startpunt is voor organisaties die concurrerend willen zijn. Ons nieuwste onderzoek benadrukt dit," zegt John Goodwin, Senior Vice President Public Affairs bij Poly. "Wij zagen dat medewerkers enthousiast zijn over bedrijven die een holistische aanpak kiezen bij het bepalen van hun cultuur. Deze bedrijven bieden medewerkers flexibiliteit in waar en hoe ze werken en voorzien hen van de juiste tools om succesvol te zijn."



De belangrijkste resultaten van het Poly-onderzoek:



Werving en behoud van talent staan onder druk: Meer dan de helft (56 procent) van alle organisaties gelooft dat als ze niet inspelen op hybride werkprocessen en plannen, ze medewerkers verliezen en niet in staat zullen zijn om nieuw talent aan te trekken. Dat geldt vooral in de regio Azië/Pacific (60 procent), vergeleken met 55 procent in EMEA en 53 procent in Noord- en Zuid-Amerika. Organisaties over de hele wereld voelen deze effecten al. 58 procent meldt een groter verloop sinds de start van de pandemie.



Vertrekkende medewerkers gaven aan dat de belangrijkste redenen voor hun vertrek verband hielden met de aanpak van hybride werken:

Medewerkers ontdekten een geschiktere baan (19 procent)

Medewerkers kregen niet de gewenste flexibiliteit van hybride werken (16 procent)

Medewerkers waren ontevreden over de manier waarop de werkgever COVID-19 aanpakte (9 procent)

Strategie en gelijkheid niet op één lijn: Minder dan de helft van alle organisaties (48 procent) zijn volledig voorbereid op hybride werken, terwijl 37 procent alleen voor de korte termijn voorbereid is. Nog eens 52 procent denkt dat het een tijdelijke zaak is. Intussen wil 24 procent van de werkgevers in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en 17 procent van de EMEA-werkgevers dat hun medewerkers weer fulltime naar kantoor komen.



Andere belangrijke perspectieven van werkgevers zijn:

Medewerkers zouden vanaf dag één het recht moeten hebben om flexibel te werken (80 procent)

Medewerkers krijgen regels over het aantal dagen dat ze verplicht op kantoor moeten zijn (84 procent)

Medewerkers zijn sporadisch op kantoor, en daardoor is het terugdringen van kantoorruimte de volgende stap (22 procent) Een slechte cultuur en slecht welzijn zorgen voor lagere productiviteit. 72 procent van de onderzochte bedrijven zag een toename van de productiviteit door de shift naar hybride werken. De wereldwijde toename lag op 27 procent. Niettemin zeggen 62 procent, 61 procent en 56 procent van de organisaties in Azië/Pacific, EMEA en Noord- en Zuid-Amerika dat wanneer medewerkers niet op kantoor zijn, zij niet de relaties ontwikkelen die nodig zijn om hun carrière verder op te bouwen.



Andere belangrijke zorgen zijn:

Medewerkers maken zich zorgen over een ongezonde overwerkcultuur (49 procent)

Werkgevers nemen geen stappen om te voorkomen dat mensen het idee hebben dat ze altijd bereikbaar en beschikbaar moeten zijn (49 procent)

Werkgevers maken zich zorgen dat werken op afstand het creëren en ondersteunen van een werkcultuur moeilijker dan ooit maakt (74 procent) Gelijkheid en evolutie – de sleutel voor werving, behoud en groei in het tijdperk van hybride werken

Volgens het onderzoek van Poly worden technologie en ervaringen door de meeste bedrijven gezien als het gezicht van het bedrijf, en niet alleen de kantoorruimte (64 procent). Door beschikbare ruimten uit te breiden, in plaats van te definiëren of deze ruimtes virtueel, off-site, remote of hybride zijn, helpt werkgevers bij het opstellen van een hybride werkstrategie.



Maak virtuele ervaringen gelijk aan andere ervaringen door meeting equality

Toekomstgerichte bedrijven investeren in software en devices met cloudapplicaties en samenwerkingssoftware (92 procent), headsets (89 procent), camera's (86 procent) en luidsprekertelefoons (83 procent).



Creëer gelijkwaardige kantoorervaringen door herontwerp

77 procent van de bedrijven herontwerpt hun kantoor met meer open ruimtes, samenwerkingsruimtes, stille zones en ruimtes om informeel met elkaar om te gaan. Uiteindelijk zijn werknemers een belang van de werkgever en zullen werknemers degenen zijn die deze ruimtes het meest gebruiken.