 Zes op tien organisaties: digitale investeringen noodzakelijk om bij te blijven

Kwart bedrijven loopt achter in digitale innovatie; 26 procent loopt omzet mis - Hoewel een groot deel van de Nederlandse organisaties goed uit de coronapandemie is gekomen en tevreden is over hun huidige digitale aanbod, zijn veranderingen en investeringen noodzakelijk om bij te blijven. Zo verwacht bijna de helft (48 procent) van de organisaties het niet te redden zonder een nieuwe, duidelijke digitale strategie en het talent om die strategie uit te voeren.



En 26 procent van de organisaties loopt nu al omzet mis omdat ze niet aan de digitale behoeften van hun klanten kunnen voldoen.

Dat blijkt uit het onderzoek Nederland in het oog van de digitale storm door digital agency AND Digital. Nederlandse organisaties zijn zich ervan bewust dat ze digitaal zullen moeten innoveren om toekomstbestendig te blijven. Zes op de tien Nederlandse bedrijven (61 procent) is van plan hiervoor digitale investeringen te doen, een derde daarvan zelfs al binnen een jaar. Ruim een kwart van de organisaties in Nederland geeft aan op dit moment al achter te lopen in zijn digitale innovatie.



Naweeën coronapandemie

Het grootste struikelblok in de voorbereiding op de digitale toekomst is het in huis halen van de juiste vaardigheden. Voor ruim een derde van de Nederlandse organisaties is het werven van talent een topprioriteit. Nog eens 30 procent geeft de komende tijd prioriteit aan het trainen van hun digitale team. Uit het onderzoek blijkt dat de coronapandemie op meerdere manieren invloed heeft gehad op het wervingsbeleid van organisaties.

Zo heeft de pandemie de digitale druk op het Nederlandse bedrijfsleven flink vergroot. De vraag van klanten naar digitale producten en diensten steeg de afgelopen achttien maanden met 32 procent. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven voelt zich nu dan ook meer onder druk gezet om digitale oplossingen te leveren dan voor de pandemie het geval was.

Tegelijkertijd heeft corona geleid tot een stilstand in het werven van talent. Overleven was de eerste (logische) reactie tijdens de pandemie en veel bedrijven lijken direct te zijn gestopt (of het simpelweg te zijn vergeten) om te investeren in digitaal talent. Slechts 17 procent is hier de afgelopen periode gewoon mee doorgegaan. Ook het trainen van medewerkers in een digitale functie stond tijdens de pandemie op een lager pitje, slechts een kwart van de bedrijven investeerde hierin.



Kritisch middenmanagement

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is het verschil in perceptie tussen het C-level enerzijds en het middenmanagement en operationele teams anderzijds. Zo is het C-level over het algemeen meer tevreden over het huidige aanbod van digitale producten en diensten van hun organisatie, slechts 14 procent beschouwt het eigen digitale aanbod als onvoldoende. Het middenmanagement is het meest kritisch ten aanzien van de eigen digitale dienstverlening: 31 procent vind dit nog onvoldoende. Onder operationele medewerkers is dit 23 procent.

Eensgezind zijn operationele medewerkers en het C-level over het gebrek aan digitale kennis, expertise en skills onder leidinggevenden. In beide groepen geeft bijna een kwart aan dat die kennis onder de maat is. Oftewel, een kwart van de organisaties vindt dat de board over onvoldoende kennis beschikt om het bedrijf door de digitale storm te leiden.

Jeroen Kleinhoven, Benelux Executive bij AND Digital: "De Nederlandse bedrijven die ongeschonden uit de coronapandemie zijn gekomen hebben laten zien hoe belangrijk een sterke digitale strategie (en de executie) is. Met de pandemie in zijn (ogenschijnlijke) eindfase, is het voor organisaties die hun digitale strategie nog niet in de steigers hebben staan hoog tijd om orde op zaken te stellen. Het luwen van de pandemie is niet het teken om achterover te leunen. Sterker nog, het zwaartepunt van de digitale storm moet nog komen. Organisaties doen er goed aan nu het moment grijpen om veranderingen door te voeren om niet enkel te kunnen overleven, maar ook weer te kunnen groeien. Een gedegen digitale strategie en talent met de juiste vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Maar ook daar is nog flink wat werk aan de winkel, zo toont het onderzoek aan."



Het onderzoeksrapport Nederland in het oog van de digitale storm is hier te downloaden.