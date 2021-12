 Driekwart accepteert privacy voorwaarden van app of website zonder deze te lezen

Privacy voorwaarden te ingewikkeld - Maar liefst 74 procent van de Nederlanders accepteert de privacy voorwaarden van websites en apps zonder deze daadwerkelijk te lezen. Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder bijna 1.100 Nederlanders. De lengte van deze voorwaarden blijkt hierbij een groot struikelblok. Negen op de tien (89 procent) Nederlanders geeft aan dat de teksten van privacy voorwaarden te lang en/of te uitgebreid zijn om te lezen.



Daarnaast zijn de voorwaarden van websites en apps voor 65 procent van de Nederlanders te ingewikkeld om te lezen. Als we naar cookies kijken, zien we dat deze ook gemakkelijk geaccepteerd worden door Nederlandse websitebezoekers. Zeventig procent staat bij de meeste websites het gebruik van alle cookies toe. Opvallend is dat, hoewel we gegevens dus massaal met apps en websites delen, slechts 21 procent denkt dat alle bedrijven netjes met deze gegevens omgaan.

Jort Kollerie, Head of Security Consulting & Ethical Hacking bij Orange Cyberdefense: "De gemiddelde Nederlander staat te weinig stil bij wat bedrijven met hun gegevens doen. Hoewel het gemakkelijk is om privacy voorwaarden te accepteren zonder deze te lezen en alle cookies toe te staan, zit daar ook een keerzijde aan. Als je niet goed leest, kan een bedrijf gemakkelijk jouw gegevens met derden delen. In de privacy voorwaarden is onder andere opgenomen welke reden het bedrijf heeft om jouw gegevens te verzamelen, wie de persoonsgegevens tevens krijgt, hoe lang deze bewaard worden en of de gegevens ook buiten de EU gebruikt zullen worden. Het is dus erg belangrijk om dit zorgvuldig te lezen en af te wegen of dit een partij is waarmee je je gegevens wilt delen voordat je hiermee akkoord gaat."