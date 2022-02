 Meerderheid Nederlanders ziet dataprivacy als onmogelijk

Drie op tien Nederlanders vinden dat ze weinig tot geen controle hebben over persoonlijke data - Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlandse consumenten vindt dat dataprivacy onmogelijk is in het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dat blijkt uit de nieuwe Unisys Security Index™, wereldwijd het langstlopende veiligheidsonderzoek onder 11.000 consumenten, waaronder 1.000 uit Nederland. Drie op de tien (29 procent) consumenten vinden dat ze weinig tot geen controle hebben over hun persoonlijke data.



Aan de respondenten is gevraagd hoe zij zich voelen bij het delen van persoonlijke data. Hieruit komt naar voren dat Nederlanders erg terughoudend zijn op dit gebied. Zo blijkt uit het onderzoek dat zeven van de tien (73 procent) werknemers zich onprettig voelen bij één centrale ruimte waarin biometrische gegevens worden opgeslagen voor verificatiedoeleinden door een commerciële partij. Dit percentage is iets lager wanneer de overheid (65 procent) of een bank (64 procent) deze gegevens in een centrale plek opslaat voor verificatiedoeleinden.



Werknemers voelen zich digitaal onveilig

Daarnaast voelt bijna driekwart van de respondenten (73 procent) zich oncomfortabel bij organisaties die hun dynamisch gedrag, zoals de manier waarop ze hun toetsenbord gebruiken, inzetten voor verificatiedoeleinden. Zes van de tien werknemers (58 procent) voelen zich bovendien niet fijn bij het gebruik van hun vingerafdruk, iris of gezichtsherkenning voor verificatiedoeleinden van organisaties.

Jeroen Zonnenberg, Team Lead Security Consulting bij Unisys: "Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van het belang van dataprivacy. Hierdoor wordt het een steeds belangrijker gespreksonderwerp. Uit de resultaten van de Unisys Security Index blijkt dat Nederlanders erg weinig vertrouwen hebben in dataprivacy. Dit laat zien dat er behoefte is aan meer transparantie en informatie over dit onderwerp. Een goed beveiligde, centrale dataopslag verkleint de kans op privacy-inbreuken, zorgt ervoor dat data minder versnipperd wordt opgeslagen en vermindert de kans om slachtoffer te worden van hackaanvallen. Als werkgever is het daarom zaak om hier open en eerlijk over te communiceren en personeel uit te rusten met de juiste tools waarmee ze over een werkplek beschikken die veilig is én maximale productiviteit mogelijk maakt."