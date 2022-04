 HR-medewerkers onder druk in zoektocht naar personeel

Voldoende budget en ruime mogelijkheden om talent te vinden en binden - Eén op de vier HR-medewerkers (25 procent) voelt zich opgejaagd door collega’s in de zoektocht naar geschikt personeel. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van full service HR & payroll dienstverlener Visma | YouServe onder 519 Nederlandse HR-professionals.



Aanleiding voor dit onderzoek zijn de resultaten uit een eerder onderzoek van Visma | YouServe onder HR-professionals naar de grootste zorgen in hun werk, waarin het vinden van nieuw talent het meest genoemd werd.



Hoog verantwoordelijkheidsgevoel onder HR-medewerkers

Niet alleen voelen HR-professionals zich opgejaagd in de werving van geschikt personeel, ook het verantwoordelijkheidsgevoel brengt spanningen met zich mee. Bij ruim één op de drie organisaties (35 procent) ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van talent volledig bij de HR-afdeling. Om nieuwe medewerkers aan te trekken, ziet een kleine meerderheid van de HR-professionals (56 procent) mogelijkheden in nieuwe manieren van werving en selectie, zoals open hiring, waarbij iedereen kans heeft op een baan zonder sollicitatiegesprek, ongeacht verleden, opleiding of ervaring.



Onvoldoende vaardigheden beperking in succesvolle werving

Van minder grote zorg zijn de middelen die beschikbaar gesteld mogen worden om succesvol te zijn in de werving van nieuw personeel. Ruim tweederde (70 procent) van de ondervraagden geeft aan vanuit de directie voldoende gesteund te worden met middelen om goed personeel te vinden. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van voldoende advertentiebudget, ruimere arbeidsvoorwaarden of een groter salarisbudget. Desondanks geeft één op de drie (34 procent) HR-professionals aan dat hun HR-afdeling niet over voldoende vaardigheden beschikt om op alle vlakken succesvol te zijn, zoals ervaring in online marketing.

Simon Kornblum, director portfolio bij Visma | YouServe: "Het is in deze tijd begrijpelijk dat de werving van talent een grote zorg is voor veel HR-professionals. Zij zijn in veel gevallen verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuw, getalenteerd personeel en dragen de zorg dat de organisatie met gekwalificeerde mensen blijft draaien. Het is belangrijk om de druk die HR-professionals voelen, weg te nemen, en hen zo goed als mogelijk te ontzorgen. Human Resource Management is écht mensenwerk. Door digitalisering en optimalisatie van HR-processen, waarbij geautomatiseerde administratieve handelingen uit handen worden genomen, leveren we een waardevolle bijdrage en maken we tijd vrij voor HR-professionals om te kunnen focussen op de meer menselijke personeelszaken, zoals selectie, werving, coaching en ondersteuning."