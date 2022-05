 Vacaturemarkt stabiliseert, groei lijkt ten einde

Stabilisatie gevolg van economische en geopolitieke onzekerheden - Het aantal openstaande en geplaatste vacatures in Nederland is de afgelopen maand stabiel gebleven, mede door de economische en geopolitieke onzekerheden. Dat blijkt uit de maandelijkse analyse van Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite. Op dit moment ligt het landelijke vacatureniveau 42 procent boven het niveau van voor de pandemie, in februari 2020.



"De groei van de arbeidsmarkt lijkt daarmee definitief te stabiliseren," zegt Arjan Vissers, Senior Manager Employer Insights bij Indeed, verantwoordelijk voor data-inzichten om werkgevers en werkzoekenden te helpen. "In de afgelopen maanden nam het niveau steeds heel lichtjes toe, slecht met een of twee procentpunt. Ten opzichte van vorige maand is het niveau twee procentpunt gedaald."

In maart lag het vacatureniveau op 43 procent boven het niveau van voor de pandemie, in februari was dit ruim veertig procent. Een jaar geleden lag het niveau nog ruim acht procent onder het niveau van voor de pandemie. "De arbeidsmarkt blijft dus ontzettend krap, al neemt die krapte op dit moment niet verder toe," zegt Vissers.



Tijden van onzekerheid

De oorlog in Oekraïne en de economische onzekerheden die daaruit volgen zijn medeverantwoordelijk voor de stabilisatie, denkt Vissers. "Toch is de invloed van de oorlog nog niet te vergelijken met de impact van de pandemie op het vacatureniveau. Gedurende de pandemie zagen we dat de vacaturetrend sterk beïnvloed werd door berichtgeving over bijvoorbeeld de laatste besmettingscijfers. De huidige en mogelijk toekomstige economische problemen leiden tot nu toe tot wat terughoudendheid bij werkgevers bij het plaatsen van vacatures," zegt Vissers.



Toename van krapte in HR-sector

Waar de krapte nog wel duidelijk toeneemt, is de recruitment- en HR-sector. Hier ligt het vacatureniveau 89 procent boven het niveau van voor de pandemie. Vissers: "Bedrijven zijn naarstig op zoek naar specialisten die nieuw personeel kunnen rekruteren. Daarnaast gaat human resource natuurlijk over veel meer dan alleen werving. Wanneer nieuw personeel wordt aangenomen, moeten allerlei zaken geregeld worden, van inwerken tot ondersteuning."



Horecasector krimpt voor het eerst sinds lange tijd

Ook in de horeca en de hospitality-sector ligt het niveau ver boven het niveau van voor de pandemie, al is het aantal vacatures in de horecasector afgelopen maand voor het eerst sinds lange tijd gedaald. "De afgelopen periode is er relatief meer interesse voor een baan in de horeca. Ook is het mogelijk dat het personeel dat tijdens de sluiting van de horeca in een andere sector hun geld verdiende, weer terugkomen of terug willen," aldus Vissers.



Veel openstaande vacatures in zorgsector, groei gestut

Al jaren is sprake van een tekort aan zorgpersoneel, de laatste cijfers tonen echter enige stabilisatie. "Het aantal vacatures voor verpleegkundige steeg afgelopen maand minimaal met slechts twee procentpunt. Het aanbod van vacatures voor artsen en chirurgen nam zelfs iets af," zegt Vissers.