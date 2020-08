 Waarom ondernemen en studeren wel degelijk samengaan

Learning by doing 2.0 - Ondernemers die al op jonge leeftijd ervaringen opdoen met ondernemen, profiteren daar hun hele leven van. Bovendien beschikken jonge, enthousiaste ondernemers vaak over een frisse blik en vernieuwende ideeën. In tegenstelling tot veel studies die zich niet laten combineren met een eigen onderneming, is die ruimte op Hogeschool Tio er wél.



Op Tio wordt ondernemerschap juist aangemoedigd en is er volop ruimte voor persoonlijke ambities.



Studeren én ondernemen

Het grote voordeel van ondernemen tijdens de studie is dat de lesstof direct toegepast kan worden in de praktijk. Zo kunnen studenten hun onderneming naar een hoger plan tillen en tegelijkertijd zichzelf blijven ontwikkelen. Dankzij kleinschalig en persoonlijk onderwijs is er op Tio alle ruimte voor (ondernemers)ambities. Niet voor niets kiezen studenten met een succesvolle business graag voor de hbo-opleidingen van Tio, die stuk voor stuk zijn uitgeroepen tot beste in hun vakgebied door de Keuzegids Hbo.



Learning by doing

Praktijkgericht leren staat centraal bij al Tio’s opleidingen. Op Tio doen studenten ervaringen op waar ze nog hun hele (ondernemers)carrière van profiteren. Hoe start je een (online) onderneming? Hoe pak je de productie, marketing en personeelszaken aan? En wat is nodig voor een financieel gezonde bedrijfsvoering? Tijdens praktijkgerichte projecten, studiereizen, stages en eventueel een minor study abroad gaan studenten zelf aan de slag in het werkveld in binnen- én buitenland.



Docenten uit de praktijk

Als ondernemer heb je soms behoefte aan een professionele sparringpartner met een objectieve blik. De docenten op Tio zijn professionals die rechtstreeks uit het werkveld komen. Omdat ze in veel gevallen nog met één been in het werkveld staan, weten ze als geen ander wat er speelt binnen de branche. Hun jarenlange expertise en werkervaring brengen ze direct over in de lessen, en met concrete vragen over ondernemen kunnen studenten altijd bij ze terecht.



Internationale ambities

Bij alle hbo-opleidingen van Tio speelt het internationale aspect een belangrijke rol. Voor ondernemende studenten met verder reikende internationale ambities is er hbo International Business. De internationaal georiënteerde businessstudie biedt een stevige zakelijke en economische basis, met als extra aspecten finance en e-commerce, en kan ook in het Engels gevolgd worden. De studie van Tio is voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot beste businessopleiding van Nederland (Keuzegids).



Profiteren van groot netwerk

Als particuliere hogeschool met een landelijke bekendheid beschikt Tio over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. En daar plukken Tio-studenten de vruchten van. Ze krijgen gastcolleges van topondernemers, bezoeken inspirerende ondernemingen tijdens studiereizen, kunnen zichzelf tijdens projecten presenteren aan de branche én mogen stage lopen bij (internationale) topbedrijven. Bovendien krijgen studenten tijdens Tio’s jaarlijkse Career Event, met ruim 150 gerenommeerde (stage)bedrijven, direct toegang tot het Tio-netwerk.



Meer weten? Kom naar een Tio open dag (op de vestiging of online)!