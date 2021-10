 Werknemer bereid salaris in te leveren in ruil voor keuze werkdevice

Slechts 40 procent van de organisaties biedt werknemers keuze in de technologie die ze gebruiken - Jamf heeft de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door Vanson Bourne, over het belang van werknemerskeuze en de toekomst van werk. Maar liefst 95 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt keuzevrijheid in hun werkdevice zo belangrijk dat ze bereid zijn om daarvoor een deel van hun salaris op te offeren.



Dit percentage is zelfs iets hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 89 procent. "Meer dan ooit tevoren wordt de ervaring van werknemers beïnvloed door de technologie die ze voor hun werk gebruiken," zegt Dean Hager, CEO van Jamf. "Het is dan ook bijzonder waardevol om werknemers zelf te laten kiezen welke technologie ze daarbij gebruiken. Niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook voor de organisaties. Een keuzeprogramma met de juiste technologie kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent, terwijl het ook de creativiteit en de productiviteit van werknemers stimuleert."



Werknemerskeuze kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent

Volgens een recent onderzoek van Microsoft denkt meer dan 40 procent van de werknemers erover om in 2021 hun huidige baan op te zeggen. Een onderzoek dat door Personio in Nederland is gehouden, wijst uit dat zelfs een hoger percentage (46 procent) van de Nederlandse werknemers open staat voor een nieuwe baan in de komende twaalfmaanden.

In het onderzoek van Vanson Bourne en Jamf geeft 68 procent van de Nederlandse respondenten aan dat ze eerder geneigd zouden zijn om bij een bedrijf te gaan werken wanneer ze zelf het device mogen kiezen dat ze gaan gebruiken. Verder zegt bijna drie kwart (72 procent) dat de kans groter is dat ze in dat geval bij een bedrijf zouden blijven. Wereldwijd zegt ruim negen op de tien respondenten (91 procent) voordelen te zien in een keuzeprogramma voor werknemers, waaronder hogere productiviteit en zich meer gewaardeerd voelen. Twee derde (66 procent) stelt dat het hun perceptie van de organisatie negatief zou beïnvloeden wanneer ze een ​​device moeten gebruiken dat ze niet zelf hebben gekozen.

Toch is werknemerskeuze in veel gevallen nog altijd niet de realiteit. Ondanks sterke prikkels om werknemers hun eigen device te laten kiezen, geeft slechts 40 procent van de ondervraagde respondenten aan dat hun organisatie zo’n keuzemogelijkheid inderdaad biedt. De belangrijkste uitdagingen die ITDM’s noemen bij het bieden van keuzeprogramma’s voor werknemers, zijn onder meer problemen bij het effectief beheren van verschillende laptops (41 procent), ondersteuning van verschillende besturingssystemen (39 procent) en de tijd (38 procent) en kosten (37 procent) die gepaard gaan met het aanbieden van geïndividualiseerde werktechnologie.



Door Apple aan te bieden kunnen organisaties zich voorbereiden op de toekomst van werk

Organisaties over de hele wereld zijn bezig met het toekomstbestendig maken van hun werkplekken. Daarbij willen ze zowel voldoen aan de behoeften van werknemers die thuis of op afstand werken, als flexibiliteit bieden voor hybride werkvormen. Vooruitkijkend naar 2022 en daarna, zegt bijna twee derde (62 procent) van de werknemers dat ze zowel thuis als op kantoor zullen werken; bijna de helft (47 procent) verwacht dit tot 2025 te blijven doen.

Als het gaat om de technologie die voor het werk wordt gebruikt, zijn werknemers op zoek naar een aantal specifieke kenmerken, vooral prestaties/snelheid, het besturingssysteem en de batterijlevensduur.

Bovendien heeft 65 procent van de ondervraagde werknemers die nu een Apple-device voor het werk gebruikt, eerder een ander device gebruikt. Gevraagd naar hun ervaringen met Apple vergeleken met andere devices, gaven ze aan dat de eerste een veel betere ervaring biedt. Deze respondenten noemen onder andere verbeteringen in productiviteit (87 procent), zelfvoorziening (87 procent) en creativiteit (86 procent) bij het gebruik van Apple. Daarbij zegt ruim de helft (52 procent) van de Nederlandse respondenten dat ze zich professioneler voelen met Apple-technologie.

Tijdens de pandemie meldde ruim de helft (55 procent) van de ITDM's minder problemen met het beheer van Apple-devices dan met andere devices. Ook gaf in de survey ruim de helft (58 procent) van de ITDM’s aan dat Apple-devices makkelijk te beveiligen zijn, vergeleken met 42 procent van de ITDM's over niet-Apple-devices.



Het volledige onderzoeksrapport kan hier worden gedownload.