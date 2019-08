 Hoe weet u of iemand over de juiste mindset beschikt?

Duik ook in het brein van de sollicitant - Nieuwe werknemers vinden voor uw bedrijf kan simpel lijken. Een vacaturetekst opstellen en vervolgens een checklist afvinken aan de hand van een CV kan iedereen. Maar hoe ontdekt u of een kandidaat over de juiste mindset beschikt?



Een profiel bedenken en zien of iemand daar exact bij past is verleden tijd. Het zijn immers de mensen die bij een bedrijf werken die een bedrijf maken of breken. Wie de juiste mensen op de juiste plek wil focust dus niet alleen op het CV, maar duikt ook in het brein van de sollicitant. Zo vindt u een sollicitant die de juiste mindset heeft en mee kan bewegen in deze tijd. Peter Segerius van YoungCapital legt aan de hand van een drietal tips uit hoe u een kandidaat met een growth mindset vindt.



1 Video motivatie

CV’s van mensen kunnen vaak verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit is de reden dat veel kandidaten al in vroege de stadia van het sollicitatieproces stranden. Om te voorkomen dat u zich blindstaart op een CV, kunt u vragen om een video motivatie. Naast dat u de kans krijgt om iemand te zien spreken geeft het mensen ook de kans om hun persoonlijkheid en creativiteit te laten zien.



2 Benoem wat u ziet en test uw aannames

Feedback na een sollicitatiegesprek wordt soms vergeten, terwijl dit erg belangrijk is. Wanneer u een beeld vormt over iemand heeft u daar vast aannames bij, toch? Benoem deze dan ook. Wacht niet met feedback geven tot na het gesprek. Door uw aannames te toetsen geeft u de kandidaten de kans om uit te leggen waar zijn gedrag vandaan komt.



3 Vertel maar: uw grootste fout

Welke grote fout heeft de kandidaat gemaakt? Hoe heeft hij deze situatie opgelost? De antwoorden hierop kan veel zeggen over iemand. Als de kandidaat geen fouten kan opnoemen, dan speelt hij misschien te graag op safe. Of diegene schaamt zich, wat een minpunt kan zijn. Fouten maken hoort er namelijk bij als u nieuwe dingen probeert. Degene die dat snapt, durft zijn fouten toe te geven. Let dan ook op of de kandidaat de verantwoordelijk zelf neemt, of dat een ander de schuld krijgt.



Trainen van de juiste mindset

Als u al geruime tijd naar iemand zoekt met de juiste vaardigheden is het misschien wel tijd om het anders aan te pakken. De tijd die u kwijt bent om iemand te werven met de perfecte skillset had u ook mogelijk kunnen gebruiken om iemand te trainen met de juiste mindset. Iemand die leergierig is. De ideale kandidaat is niet persé iemand die het kunstje al kent. Het is iemand met de juiste persoonlijkheid voor de organisatie. Hire attitude, train skills.