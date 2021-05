 Vi-va-vakantiegeld: vier feiten en fabels

Tijd voor het vakantiegeld! - Het is alweer mei, dé maand van het vakantiegeld. Of blijkt dat voor velen dit jaar toch anders te zijn? Uit onderzoek van Vakbond CNV uitgevoerd door Maurice de Hond blijkt dat 1,7 miljoen werknemers, werkzaam in de horeca, evenementenbranche en reissector, dit jaar geen vakantiegeld krijgen. Maar mag dat eigenlijk wel? En moet het vakantiegeld altijd in mei uitbetaald worden?



Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland, deelt een aantal van de meest voorkomende feiten en fabels over het vakantiegeld. Dan weet u als werknemer precies waar u recht op hebt – en welke informatie u beter buiten beschouwing kunt laten.



Feit: acht procent over het brutoloon

Veruit de meest voorkomende regeling voor berekening van vakantiegeld, is een opbouw van acht procent over het brutoloon voor iedere maand die u werkzaam bent geweest gedurende het ‘vakantiegeld jaar’. U reserveert dus eigenlijk maandelijks een bedrag aan vakantiegeld en deze reservering wordt vervolgens in de maand mei uitbetaald. Vaak wordt de vakantiegeldreservering afgedrukt op de salarisstrook, zodat u door het jaar heen kunt bijhouden wat u al aan vakantiegeld hebt opgebouwd.

Het precieze verloop van het ‘vakantiegeld jaar’ is afhankelijk van de CAO of bedrijfsregeling die voor uw organisatie van toepassing is. Meestal loopt zo’n jaar van juni vorig jaar tot en met mei van het lopende jaar, maar het komt ook voor dat het jaar loopt van januari tot en met december van het lopende jaar. In het laatste geval krijg u dan in mei feitelijk het vakantiegeld zeven maanden vooruitbetaald.



Fabel: vakantiegeld zomaar uitstellen

Uw werkgever mag de betaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een ander moment van uitbetaling af te spreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als uw werkgever (tijdelijke) betalingsproblemen heeft, wat voor diverse werkgevers nu het geval is. U dient dus duidelijke afspraken met elkaar te maken over wanneer het vakantiegeld dan wel overgemaakt wordt.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om vakantiegeld uit te betalen en mogen het niet zomaar in uw loon ‘verstoppen’. Mei is alleen niet de enige maand waarin uw werkgever het bedrag mag uitkeren. Het mag bijvoorbeeld ook in de maand juni, of het mag in termijnen uitbetaald worden. Zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken termijn op de rekening staat.



Feit: ook bij ziekte ontvang u vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend over brutoloon. Wanneer u in loondienst werkt, betaalt uw werkgever u salaris gewoon door als u ziek bent vanwege de loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Ook in dat geval blijf u dus vakantiegeld opbouwen over uw salaris.

Het kan wel zo zijn dat u bij langdurige ziekte bijvoorbeeld maar 70 procent van u brutosalaris krijgt uitbetaald. Daarmee is uw brutosalaris gewijzigd, wat vervolgens effect heeft op het totale bedrag aan vakantiegeld. Dan ontvangt u dus ook alleen over die 70 procent van het salaris vakantiegeld.



Fabel: voor overwerk krijgt u geen vakantiegeld uitbetaald

De hoogte van uw vakantiegeld wordt, zoals gezegd, berekend over het loon dat u hebt verdiend in het afgelopen jaar. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening vanuw vakantiegeld. Maar wat gebeurt er wanneer u regelmatig overwerkt en die uren ook krijgt uitbetaald?

Sinds 2018 moeten werkgevers voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat zij dus vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Het vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren, en dus ook over de eventuele overwerktoeslag.

"Het vakantiegeld is ieder jaar weer een welkom extraatje op de loonstrook van vele werknemers,," vertelt Bloem. "Werknemers houden hier rekening mee in hun uitgavepatroon. Wanneer het moment van het uitbetalen van vakantiegeld plots lijkt te wijzigen is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn als werknemer."