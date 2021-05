 Vakantiegeld is dit jaar bonus in plaats van vakantiebudget

Eén op de tien Nederlanders geeft vakantiegeld al uit voordat het binnen is - Twee op de vijf (39 procent) Nederlanders beschouwt vakantiegeld dit jaar als een bonus in plaats van vakantiebudget. Het is opvallend dat deze zienswijze vooral gedeeld wordt door mensen zonder kinderen (29 procent) en minder door mensen met kinderen (negen procent). Dit blijkt uit onderzoek vanVisma | Raet onder 1.088 Nederlandse medewerkers in loondienst.



Tegelijkertijd heeft bijna één op de tien Nederlanders zijn vakantiegeld vaak al uitgegeven, voordat hij het überhaupt ontvangen heeft.



Vakantiegeld besteden aan verbouwing of reis op een later moment

Als het vakantiegeld niet wordt gebruikt voor een vakantie, waar wordt het dan aan besteed? Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart (28 procent) van de Nederlanders zijn vakantiegeld dit jaar gebruikt voor verbouwingen in of aan het huis. Daarnaast zet ruim een kwart (27 procent) zijn vakantiegeld opzij om na corona een grote, lange reis te maken. Bovendien zijn maar liefst twee op de tien (21 procent) Nederlanders van plan een grote aankoop te doen, omdat zij niet naar het buitenland op vakantie kunnen. Desondanks wordt het vakantiegeld niet alleen gebruikt voor leuke dingen. Zo gebruikt bijna vijftien procent van de ondervraagden zijn vakantiegeld om schulden af te lossen.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "Vaak keren werkgevers in de kalendermaand mei het vakantiegeld uit. Vakantiegeld is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat medewerkers zonder financiële zorgen hun rust kunnen nemen en daarna weer uitgerust aan het werk kunnen. Het is in de wet vast gelegd dat een werknemer recht heeft op minimaal acht procent vakantiegeld over het loon. Dat recht kan niet worden uitgesloten door de werkgever, ook niet wanneer deze door bijvoorbeeld corona minder omzet kent. Wel kan in overleg en met akkoord van de werknemer het betaalmoment van het vakantiegeld worden uitgesteld. Het is in dat geval voor zowel werknemer als werkgever belangrijk hier schriftelijke afspraken over te maken."



Vakantieplannen 2021

Toch stelt niet iedereen zijn vakantie uit. Dit blijkt uit de populariteit van vakanties in eigen land: 46 procent van de ondervraagden geeft aan zijn vakantiegeld te besteden aan een vakantie binnen Nederland. Opmerkelijk is dat voor de coronacrisis meer dan de helft (56 procent) van de Nederlanders hun vakantiegeld wel uitgaven aan vakanties. De oorzaak van deze afname ligt mogelijk in het feit dat mensen niet naar het buitenland op vakantie kunnen.