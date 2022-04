 Stijgende energieprijzen en inflatie leiden tot ernstige problemen met onbetaalde energiefacturen

Hoogte bedrag incasso-opdrachten binnen energiesector stijgt met 40 procent - Uit recent onderzoek van Intrum blijkt dat de gemiddelde waarde van incasso-opdrachten binnen de energiesector met 40 procent is gestegen sinds de zomer van 2019. Hierdoor is er een stijgende vraag naar betalingsregelingen ontstaan voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Intrum analyseerde hiervoor bijna honderdduizend incassodossiers binnen de energiesector in de Benelux.



"Dit is slechts het topje van de ijsberg. Voor veel huishoudens komt de pijn pas wanneer het energiecontract afloopt. Dat is echter nu nog niet het geval. Het economisch bureau van ABN Amro meldde onlangs dat ruim de helft van de Nederlanders een energiecontract heeft dat nog één of meerdere jaren loopt. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden op een flinke uitdaging om met de kwetsbare financiële situatie van een groeiend aantal energieklanten om te gaan," vertelt Guy Colpaert, Directeur van Intrum Benelux.



Energierekeningen hoger dan ooit

De prijsexplosie van aardgas en elektriciteit houdt energieleveranciers in een wurggreep en zorgde de afgelopen maanden al voor faillissementen van een aantal kleinere spelers. De gemiddelde waarde van incassodossiers is sinds 2019 gestegen van circa € 400 tot € 550 en groeit, net als de inflatie, gestaag verder. Door de stijgende prijzen hebben steeds meer mensen moeite om hun rekeningen te betalen.



Betalingsregelingen zijn een reddingsboei

Energieleveranciers krijgen te maken met toenemende problemen wanneer ze verschuldigde bedragen willen innen bij de klant. Het aantal klanten dat een betalingsachterstand ineens (‘lump sum’) kan betalen neemt af sinds de inflatie toeneemt. Dit blijkt uit onderstaande grafiek.

Uit onderzoek blijkt dat steeds vaker betalingsregelingen overeengekomen worden om onbetaalde energiefacturen te voldoen.

Guy Colpaert: "Het wordt een uitdaging voor onze samenleving om de schok van de stijgende energieprijzen te verwerken. Dit vergt veel van energieleveranciers, schuldhulpverleners en specialisten op het gebied van credit management. Energieleveranciers worden gedwongen een beslissende rol te spelen om Nederlandse huishoudens en bedrijven door deze moeilijke economische tijd te loodsen. Zo moeten er geavanceerde financiële oplossingen, zoals flexibele betalingsregelingen, worden aangeboden. Intrum biedt hier een helpende hand door ervoor te zorgen dat bedrijven betaald worden, consumenten uit de schulden komen en zo de samenleving als geheel kan groeien. In de huidige economie is maatschappelijk verantwoord debiteurenbeheer echt essentieel."