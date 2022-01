 Duurzaamheidsmanagers hebben een boeiende baan met toekomstperspectief

Het gevaar van een te enge focus op duurzaamheid - Duurzaamheidsmanagement is een expertisegebied dat steeds meer aan belang wint. Dit is in ieder geval wat te horen valt van de specialisten duurzame energie vergelijken bij Pricewise. Zij hebben het over wat een duurzaamheidsmanager doet, maar vertellen ook meer over de valkuilen en de opportuniteiten die onlosmakelijk bij deze baan horen.



"De duurzaamheidsmanager wordt ook wel eens de milieumanager of de MVO-manager genoemd. De duurzaamheidsmanager staat de bedrijfsleiding bij in het milieubeleid en is de tussenschakel tussen de directie en de werknemers, de aandeelhouders en de klanten," leggen ze uit. "Vaak brengt de duurzaamheidsmanager ook de milieuaspecten in kaart en beheert hij verschillende milieucompartimenten. Maar eigenlijk is de functie helemaal niet zo goed afgelijnd. Soms is het takenpakket bijvoorbeeld heel preventief ingevuld, terwijl het andere keren echt gaat over veranderingsmanagement. En bovendien kan de focus liggen op bijvoorbeeld het verkleinen van de CO2-voetafdruk of het vinden van oplossingen voor de afvalwaterproblematiek. In de praktijk is het steeds vaker zo dat een duurzaamheidsmanager verschillende domeinen tegelijkertijd behandelt. Dit maakt de functie net zo boeiend," gaan de specialisten verder.



De duurzaamheidsmanager is een manusje-van-alles

Een veelzijdige invulling is volgens de specialisten heel normaal: "Veelzijdigheid is eigen aan het duurzaamheidsbeleid dat ook zelf veel ongelijksoortiger is geworden. Neem bijvoorbeeld het domein energie. Hier zal de duurzaamheidsmanager op zoek gaan naar een leverancier van groene energie. Maar tegelijkertijd is het ook nodig om ervoor te zorgen dat er minder energie wordt verbruikt. Daarom moeten bepaalde processen misschien anders worden uitgevoerd. En het is belangrijk om de afgenomen energie maximaal aan te wenden, bijvoorbeeld door restwarmte te hergebruiken. Daarvoor moet er misschien een samenwerking worden aangeknoopt met andere bedrijven in de buurt, bijvoorbeeld zodat de restwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van kassen."



Het gevaar van een te enge focus op duurzaamheid

"Toch is het ook opletten geblazen," waarschuwen ze. "Vanaf het einde van de jaren negentig begon men duurzaamheidsmanagers aan te stellen. Dit ging niet altijd van een leien dakje. Veel heeft te maken met de derde fase van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij wordt maatschappelijke inzet gecombineerd met marktontwikkeling en marktpenetratie. Men betreedt nieuwe markten en het duurzaam bedrijf blijft groeien zodat men niet achterblijft op bedrijven die het wat minder duurzaam doen. Hier bleek dat duurzaamheidsmanagers een rem zetten. Dit kwam meestal omdat hun mandaat vaak beperkt was tot duurzaamheid-, reputatie- en issuemanagement. Daarom is het belangrijk om de duurzaamheidsmanager niet alleen te laten focussen op het verduurzamen, maar om de manager ook bij andere bedrijfsprocessen en economische besluitvormingsprocessen te betrekken. De duurzaamheidsmanager moet dan helpen om de marktpenetratie en -ontwikkeling zo duurzaam mogelijk te laten verlopen," geven de specialisten aan.



De duurzaamheidsmanager heeft de toekomst

"Een goede duurzaamheidsmanager is ondernemend, risicomijdend, wil het hele leven lang bijleren en lost problemen bij voorkeur op na het uitvoeren van een grondige analyse. Het is een veelzijdige baan die heel wat te bieden heeft, maar die ook veel van de manager kan vergen. Eigenlijk mag een duurzaamheidsmanager dan ook nooit tevreden zijn, maar moet hij altijd beter willen doen. Omdat consumenten steeds hogere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid heeft de baan ten slotte heel wat toekomstperspectief, terwijl het risico op robotisering toch wel heel beperkt is," sluiten de specialisten van Pricewise het gesprek af.