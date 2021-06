 Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan

Jongere kan wel wat hulp gebruiken in zoektocht naar baan - Jongeren worden hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Van de werkzoekende jongeren tussen de 18-25 jaar oud is 80 procent al tot een half jaar op zoek naar een betaalde baan in loondienst. Acht op tien hebben het idee dat corona invloed heeft op het vinden van een nieuwe baan.



Tweederde van de jongeren die op zoek is naar een baan, denkt dat de kans op een baan met wat hulp van buitenaf groter wordt. Toch schakelt lang niet iedereen hulptroepen in. Dit terwijl de meeste (85 procent) werkende Nederlanders van 25 jaar en ouder starters graag willen helpen. Op initiatief van Indeed start daarom deze week de Lucky Break Week, om jongeren en mensen uit het bedrijfsleven aan elkaar te koppelen in hun zoektocht naar een baan.



Het onderzoek van Panelwizard toont aan dat jongeren hulp willen. Bij het vinden van een baan geven werkzoekende jongeren aan het meest geholpen te worden met:

Een handige connectie (54 procent) Het ontvangen van een aanbeveling of referentie (37 procent) Hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief (33 procent)

Handige connectie

Hoewel er de meeste behoefte is aan een handige connectie die ze kan helpen aan een baan (54 procent), geeft één op de vijf jongeren aan dat netwerken voor hun generatie nog niet zoveel zin heeft omdat ze nog geen netwerk hebben opgebouwd. Bijna driekwart geeft aan het meest via vacaturesites of zoekmachines te zoeken naar een baan. Ook social media is voor 42 procent een bron van informatie over nieuwe werkgelegenheid.



Zelfvertrouwen

Corona heeft een deuk in het vertrouwen van jongeren geslagen. 80 procent heeft het idee dat corona invloed heeft op het vinden van een nieuwe baan. Voornamelijk omdat er door de pandemie minder vacatures zijn (57 procent). Hoewel driekwart van de jongeren het slim vindt als mensen hulp vragen in de zoektocht naar een baan, durft lang niet iedereen het zelf ook te doen. Van de vrouwen die nog nooit om hulp hebben gevraagd geeft één op de vijf aan geen hulp te durven vragen, bij mannen ligt dat percentage op vier procent. Dit terwijl ruim driekwart (78 procent) van de jongeren aangeeft dat het hen voldoening geeft als iemand anders hen vraagt om te helpen in de zoektocht naar een baan. Echter, van de jongeren die nog nooit iemand om hulp hebben gevraagd, zegt een kwart dat niet te hebben gedaan omdat ze er een ander niet mee willen opzadelen.

Arjan Vissers, Evangelist bij Indeed Benelux: "We zien dat veel jongeren onzeker worden van de huidige concurrentie op de banenmarkt. Het kan u zelfvertrouwen een boost geven als er iemand met de juiste ervaring even met u sollicitatiebrief meeleest, een aanbeveling doet of een vacature met u bespreekt. De meeste mensen hebben weleens hulp gekregen in hun carrière en een ruime meerderheid van de mensen die al langer werkt, staat ervoor open om starters op de arbeidsmarkt op weg te helpen."



Helpende hand

Ten minste driekwart van de mensen met een vaste baan wil starters op de arbeidsmarkt echter graag helpen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van sollicitatietips (84 procent), samen sparren over een nieuwe baan (81,5 procent) meekijken met een CV of motivatiebrief (87,4 procent) of voorstellen aan iemand die de starter kan helpen aan een nieuwe baan (74,6 procent). Bijna de helft van de mensen (48 procent) is bovendien van mening dat hun ervaring echt kan helpen in de zoektocht naar een leuke baan.