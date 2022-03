Ik ben een volwassen cloudadopter. Hoe nu verder? Hoe maximaliseer je de waarde van de cloud? - Veel ondernemingen zijn al bedreven in de cloud. Ze hebben een aanzienlijk deel van hun workloads gemigreerd, de nodige cloudvaardigheden geleerd, een agressieve securityhouding neergezet en op zijn minst een eerste werkbaar bedrijfsmodel ontwikkeld. Wat is de volgende stap? Hoe bouw je verder op dat fundament om de waarde van de cloud te maximaliseren?



Mark Schwartz, Enterprise Strategist bij Amazon Web Services (AWS), geeft suggesties.



Financieel beheer met FinOps

In de cloud is financieel management een continu proces, begint Schwartz. "Je houdt jouw kosten onder controle door voortdurende aanpassingen, met vele beschikbare middelen voor kostenreductie. De discipline van Cloud FinOps levert praktijken die je nodig hebt om volwassen te worden in financieel management. Je wilt onder meer beslissingen nemen over de toewijzing van verantwoordelijkheden voor kostenbeheer. Zo kunnen technologen, die over het algemeen in gedistribueerde teams werken, vaak hun systemen zo ontwerpen om hun operationele kosten te verlagen. Ze kunnen leren om kosten te beschouwen als slechts één extra technische parameter om te optimaliseren. Gecentraliseerde financiële toezichtteams zijn daarentegen in een goede positie om leveranciersovereenkomsten te onderhandelen met de geaggregeerde koopkracht van de hele organisatie, beslissingen of aanbevelingen te nemen over het gebruik van gereserveerde instanties en besparingsplannen, en de hele onderneming inzicht te geven in de kosten."

Schwartz benadrukt: "Het gaat niet alleen om de kosten. Met strategieën voor het taggen van cloudbronnen kan je inzicht krijgen in de economie van jouw bedrijf en digitale interacties met klanten. In wezen kan je jouw kosten tot in de kleinste details opsplitsen en onderzoeken hoe klanten de digitale functies die je aanbiedt gebruiken."



Milieuduurzaamheid en ESG

"Op dezelfde manier kan je veel doen om jouw ecologische voetafdruk te beheren - in feite overlapt dit vaak met jouw kostenoptimalisaties, want wanneer je vermindert door jouw computer efficiënter te maken, vermindert meestal ook jouw CO2-uitstoot. Nogmaals, technologische en architecturale beslissingen van jouw technologen spelen een rol bij het bepalen van jouw ecologische voetafdruk.

De cloud kan een rol spelen in veel van de ESG-initiatieven van jouw organisatie (environmental, social en governance). Je kan in het bijzonder kijken naar kwesties rond diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) en gebieden waar je een impact kunt hebben op de gemeenschappen waar je zaken doet,"gaat Schwartz verder.



Veerkracht

Wie weet met welke grote verstoringen we in de toekomst te maken kunnen krijgen? De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een pandemie en een aantal belangrijke klimaatverstoringen, maar bedrijven zijn ook kwetsbaar voor bosbranden, overstromingen, aardbevingen en andere onverwachte natuurrampen - en door mensen veroorzaakte verstoringen zoals oorlogen, handelsoorlogen, problemen met de supply chain, terroristische activiteiten, nieuwe technologieën ontdekt door hackers en... wie weet.

Schwartz vraagt zich af: "Hoe kun je ervoor zorgen dat je op al deze dingen bent voorbereid? Je kunt het waarschijnlijk niet, maar er zijn enkele algemene principes die je agility vergroten, zodat je behendiger kunt reageren op het onverwachte. De cloud biedt architecturale patronen en hulpmiddelen om veerkracht in jouw data en berekeningen in te bouwen. Tijdens de COVID-pandemie hebben veel bedrijven een grote stap gezet in de richting van dit soort agile veerkracht door flexibiliteit op de werkplek mogelijk te maken - niet alleen thuiswerken, maar ook werken van waar dan ook gebaseerd op het type verstoring. Ondernemingen die volwassen zijn in hun gebruik van de cloud, kunnen zichzelf testen aan de hand van verschillende rampscenario's - zowel hun technologische veerkracht als hun continuïteit van bedrijfsactiviteiten verifiëren - en werken aan het voortdurend verbeteren van hun overlevingsvermogen."



Beschikbaarheid

Afgezien van rampen, zijn de IT-systemen van het bedrijf continu beschikbaar? Schwartz licht toe: "Denk aan zowel geplande als ongeplande downtime: met geautomatiseerde infrastructuur en implementatie is geplande downtime tegenwoordig zelden nodig. Vroeger gingen we ervan uit dat elke extra graad van beschikbaarheid duur zou zijn, maar in de cloud kan het veel minder duur zijn dan je zou verwachten. Vaak gaat het gewoon om het moderniseren van bepaalde systeemcomponenten of het vergroten van uw gebruik van automatisering. Meet uw beschikbaarheid en kijk waar er zeer kosteneffectieve manieren zijn om deze te verbeteren."



Time-to-Market en Leanness

De cloud is een krachtig hulpmiddel om snelheid te winnen. Maar het soort snelheid waar we het over hebben, komt niet van het vragen van werknemers om sneller te werken - het komt van het slanker maken van processen en het onnodige verwijderen. "Denk na over jouw doorlooptijd voor het maken van nieuwe producten of het aanbrengen van wijzigingen in jouw bedrijf als de omstandigheden in jouw marktomgeving veranderen. Wat kun je doen om die tijd te verkorten nu je je fundament in de cloud hebt staan? Vaak is de sleutel om de cloud te gebruiken om nieuwe producten en functies stapsgewijs uit te brengen, waardoor het risico wordt verminderd op een manier waarmee je ook belastend bestuur en toezicht kan verminderen. Je kan ook gebruikmaken van hoogwaardige services die beschikbaar zijn in de cloud - machine learning, edge computing, enzovoort - om snel nieuwe producten samen te stellen en te implementeren. Als je in kaart brengt wat er nodig is om van een nieuw idee tot een geïmplementeerd product of functie te komen, kun je manieren vinden om de cloud te gebruiken om onnodige processen van die kaart te verwijderen. We merken dat een groot deel van de traagheid om op de markt te komen het gevolg is van het blijven gebruiken van bestuursprocessen uit de oude wereld, waar het risico en bijgevolg de administratieve overhead noodzakelijkerwijs hoger waren vanwege de meerjarige releasecycl,i" benadrukt Schwartz.



Risicobeoordeling en -sanering

Schwartz gaat verder, "Traditioneel hebben we IT-initiatieven beoordeeld en gefinancierd op basis van hun verwachte rendement in ofwel hogere inkomsten of lagere kosten. Maar er is nog een andere belangrijke invalshoek: het verminderen van risico's. Deze potentiële investeringen zijn moeilijker te evalueren, omdat ze al dan niet incidenten kunnen voorkomen die kunnen leiden tot inkomstenderving of hogere kosten - of zelfs het voortbestaan ​​van het bedrijf kunnen bedreigen. Risicomanagement is vooral belangrijk voor bestuursraden. Een belangrijk maar vaak verwaarloosd onderdeel van gesprekken tussen CIO's en CFO's zou het identificeren van risico's en het formuleren van plannen om deze te verminderen, moeten zijn. Nalevingsrisico's? Veiligheidsrisico's? Risico's rond nieuwe overheidsregels? Risico van verstorende concurrenten? Technische risico's? Veel hiervan zijn geschikt voor IT-oplossingen, vooral met de cloud tot jouw beschikking. Denk vooral aan de risico's die je loopt als gevolg van jouw gebruik van legacy-technologieën, plaatsen waar jouw naleving door automatisering kan worden verbeterd en manieren waarop je risico's kunt beperken door snel te kunnen reageren."



Innovatie

"Als jouw cloudomgeving eenmaal aanwezig is, heb je enkele voordelen waarmee je innovatie in jouw organisatie kunt ontketenen. In de cloud kun je sandboxen maken om nieuwe ideeën uit te proberen. Je kan experimenteren met nieuwe technologieën en producten stapsgewijs bouwen. Je kan nieuwe functies en producten uitproberen op subsets van jouw klanten (bijvoorbeeld met A/B-testen) en opkomende technologieën integreren zodra deze beschikbaar komen in de cloud. En al deze dingen kan je uitvoeren met een laag risico en lage kosten, omdat de cloud een pay-as-you-go-model gebruikt: wanneer je een idee voor het eerst test, gebruik je cloudservices met een zeer laag volume en betaal je dus zeer weinig. Nieuwe ideeën laten zichzelf bewijzen voordat je er middelen aan toekent. Als je de cloud nog niet benut om innovatie te stimuleren, kijk dan welke belemmeringen je hebt, cultureel of anderszins," vertelt Schwartz.

Als conclusie wil Schwartz nog graag het volgende meegeven: "Gefeliciteerd, met de cloudbasics op zijn plaats en wat volwassenheid in jouw praktijken, kan je nu concentreren op het plukken van de voordelen van de cloud. Je hebt geïnvesteerd in jouw platform en vaardigheden en kunt nu profiteren van de agility en controle die de cloud biedt. De voordelen waar in die volgende fase naar moet worden gestreefd, zijn onder meer het optimaliseren van de kosten met FinOps, het beheren van de eenheidseconomie met gedetailleerde transparantie in digitale kosten en inkomsten, het afstemmen van bestuursprocessen op technologie om innovatie en een snelle time-to-market te ondersteunen, het verminderen van risico's door middel van veerkrachtmaatregelen, en verbetering van de ecologische duurzaamheid. Voor de meeste ondernemingen is het potentieel enorm."

