 Manager verkiest bol.com tot koploper in digitale transformatie

Welke bedrijven helpen het best op weg naar digitale volwassenheid? - Bol.com, booking.com en ING zijn door Nederlandse managers verkozen tot koplopers in digitale transformatie. Opleiders NCOI, Icttrainingen.nl en softwareleverancier Afas scoren het hoogst als dienstverleners die bedrijven helpen op weg naar digitale volwassenheid. Dat blijkt uit het DX300-onderzoek van MT/Sprout en de UVA.



Get nieuwe DX300-onderzoek brengt in kaart welke bedrijven de digitale transformatie in Nederland leiden en welke dienstverleners hen daarbij helpen. Zo ontstaan twee lijsten van elk 150 leaders en enablers.

"Het belang van digitale transformatie voor de toekomstige groei van de economie kan niet worden onderschat," zegt Berend Jan Veldkamp, directeur/uitgever van MT/Sprout. "De vierde industriele revolutie - de integratie van de digitale en de fysieke wereld in compleet nieuwe verdienmodellen - is inmiddels in volle gang".



1.740 zakelijke beslissers



Het onderzoek van de DX300 onder zakelijke beslissers is opgezet en uitgevoerd door hoogleraar Strategic Management en Innovation Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam. Met zijn team van het Amsterdam Centre for Business Innovation ondervroeg hij tussen september en november vorig jaar 1.740 zakelijke beslissers. Samen gaven zij ruim 5.000 beoordelingen van organisaties op verschillende criteria. Op basis daarvan stelde het onderzoeksteam de twee ranglijsten op.



Top tien Leaders



1. Bol.com

2. Booking.com

3. ING

4. PostNL

5. Radboud UMC

6. Technische Unie

7. Albert Heijn

8. RTL Nederland

9. TomTom

10. KLM





Top tien Enablers



1. NCOI

2. Icttrainingen.nl

3. AFAS software

4. Lenovo

5. KPN

6. Online Marketing Group

7. McAfee

8. BDO

9. iDEAL

10. Lab Digital



De resultaten van het DX300-onderzoek zijn vastgelegd in een gelijknamige gids. Voor MT/Sprout is dit de derde gids, naast de MT500 (bedrijven met beste imago) en de MT1000 (beste zakelijke dienstverleners).



De eerste DX300 is een momentopname, een vergelijking met de stand van zaken een jaar eerder is nog niet mogelijk. Vanaf volgend jaar zal deze gids wel terugblikken en laten zien waar nieuwe digitale leiders in het Nederlandse bedrijfsleven opstaan en welke dienstverleners de nieuwe vaandeldragers zijn in de digitale transformatie van Nederland.