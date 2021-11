 Organisaties worstelen met schaalbaarheid DevOps ondanks noodzaak digitale transformatie

DevOps en SRE zijn van cruciaal belang voor efficiënte hoge kwaliteit releases - Dynatrace maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 1.300 managers van softwareontwikkelingen en DevOps-teams. Dit onafhankelijke onderzoek was gericht op de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als ze de vraag naar digitale innovatie proberen bij te houden.



Uit de resultaten blijkt dat het opschalen van DevOps en SRE van cruciaal belang is voor het sneller kunnen leveren van hoogwaardige digitale diensten. Onvoldoende samenwerking, veel handmatig werk en complexere tools vertragen echter de innovatiecyclus en maken teams meer reactief dan proactief. Daarmee beperken ze ontwikkelteams in hun vermogen om waarde te creëren voor het bedrijf. Het 2021 onderzoeksrapport ‘Deep cloud observability & advanced AIOps are key to scaling DevOps practices’, is hier te downloaden.



Samenvatting belangrijkste onderzoeksresultaten

Toenemende druk om software sneller te releasen: Gemiddeld verwachten organisaties de frequentie van hun softwareversies in de komende twee jaar met 58 procent te verhogen.

Vraag naar snellere releases brengt de kwaliteit in gevaar: Bijna een kwart van de respondenten (22 procent) geeft toe dat ze vaak onder zo'n grote druk staan om te voldoen aan de vraag naar snellere innovatie dat de kwaliteit van de softwarecode in het gedrang komt.

Bijna iedereen vindt dat DevOps van cruciaal belang is om snelheid en kwaliteit te realiseren: 98 procent van de respondenten zegt dat het uitbreiden van DevOps naar meer applicaties de sleutel is voor digitale transformatie en het optimaliseren van de klantervaring.

Handmatig werk is een barrière voor het versnellen van innovatie door middel van DevOps: DevOps-teams besteden nu ruim een kwart (27 procent) van hun tijd aan handmatige CI/CD-taken, waardoor er minder tijd overblijft voor innovatie.

Meer automatisering en end-to-end cloud-inzicht zijn essentieel voor DevOps: Organisaties investeren in de automatisering van handmatige CI/CD-taken (62 procent), het elimineren van handmatige reacties op incidenten (62 procent) en end-to-end inzichten (45 procent), om de productiviteit van ontwikkelaars te stimuleren.

Het uitbreiden van AIOps naar de hele cyclus van softwarelevering is essentieel: 79 procent van de respondenten zegt dat het uitbreiden van AIOps buiten de traditionele toepassingen een cruciale rol gaat spelen in het toekomstige succes van DevOps en SRE.

Een uniform platform is de basis voor DevOps-succes: 74 procent van de respondenten zegt dat end-to-end monitoring essentieel wordt voor de toekomst van DevOps, terwijl 71 procent van de respondenten zegt dat een uniform platform dat naadloos alle tools integreert van cruciaal belang is voor de schaalbaarheid van DevOps na de eerste projecten. "In het huidige hyperdigitale tijdperk moeten bedrijven sneller dan ooit innoveren. DevOps en SRE zijn van cruciaal belang om dit doel te bereiken, maar toch worstelen organisaties met de schaalbaarheid daarvan om hun snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid te maximaliseren," zegt Andreas Grabner, Director of Strategic Partners bij Dynatrace. "Development-, DevOps- en SRE-teams worstelen tevens met tijdrovend handmatig werk, silo-culturen en grote aantallen alerts van hun monitoringtools. Deze factoren belemmeren de inspanningen om digitale transformaties te versnellen. Om de belemmeringen te overwinnen hebben bedrijven een intelligente oplossing nodig die end-to-end monitoring, nauwkeurige inzichten en voortdurende automatisering combineert. Dit helpt teams om effectiever samen te werken en zowel sneller als efficiënter consistent hoogwaardige software af te leveren."



Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 1.300 senior managers van softwareontwikkelingen en DevOps-teams in bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd door Coleman Parkes in opdracht van Dynatrace. De steekproef omvatte 200 respondenten in de VS, 100 in Latijns-Amerika, 600 in Europa, 250 in Azië-Pacific en 150 in het Midden-Oosten.