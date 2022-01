 Grootste uitdaging IT-afdelingen is digitale transformatie en behoud van technisch talent

Onderzoek Ivanti toont verband tussen IT-automatisering en zakelijk succes - Ivanti maakt de resultaten bekend van een onderzoek onder IT-professionals. Hieruit blijkt dat het bijhouden van digitale transformatie (32 procent) en het behouden van talent in technische functies (26 procent) de twee grootste uitdagingen zijn voor organisaties.



Uit het onderzoek van Ivanti blijkt dat IT-afdelingen door 61 procent van de respondenten worden gezien als essentieel voor de groei en bedrijfsstrategie van een organisatie. Ondanks deze steun voor de IT-afdeling meldt 72 procent van de respondenten dat ze teamleden verliezen. Voor 41 procent van de respondenten is de hoge werkdruk de belangrijkste reden hiervoor.



Andere redenen waren:

Onrealistische verwachtingen die aan het team worden gesteld (34 procent)

Gebrek aan steun van het management (32 procent)

Geen mogelijkheid om op afstand te werken (28 procent)

Aarzeling van het management om automatisering toe te passen (26 procent)

Gebrek aan kritieke technologie om hun werk effectief te doen (24 procent)

C-suitee versus managers

Verder blijkt een kloof te bestaan tussen C-suite/vice president en managers/directors. Dit blijkt uit de onderzoeksuitkomst dat managers en directors de IT-afdeling uitsluitend als een kostenpost zien (27 procent), tegenover slechts negentien procent van de C-suite/vice president-respondenten, die IT alleen als een kostenpost zagen.



Werken op afstand

De pandemie heeft de verschuiving naar werken op afstand versneld. Tweederde van de besluitvormers (67 procent) meldt dat ze hun plannen hebben versneld of de adoptie van geautomatiseerde IT-services hebben vergroot als gevolg van de pandemie. Opmerkelijk is dat slechts één procent van de besluitvormers de overstap naar geautomatiseerde diensten al heeft voltooid.

In de huidige Everywhere Workplace verwachten werknemers dat ze met verschillende apparaten verbinding kunnen maken met bedrijfsnetwerken, -gegevens en -diensten. Door de noodzaak om deze apparaten en diensten verbonden te houden staan IT-teamleden onder grote druk. Die zou verlicht kunnen worden door geautomatiseerde IT-diensten te implementeren. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid (55 procent) van de respondenten aangeeft zijn IT-processen te automatiseren, waarmee de IT-afdeling 1 tot 8 uur per serviceverzoek bespaart. Bij organisaties die meer dan 50 procent van hun IT-diensten hebben geautomatiseerd, stijgt de tijdsbesparing per serviceverzoek naar meer dan 16 uur.



Evolutie in hoe mensen werken

"Werknemers werken anders dan in jaren daarvoor. We zullen een evolutie blijven zien van hoe mensen werken terwijl we richting de toekomst bewegen en de pandemie achter ons laten," zegt Nayaki Nayyar, President en Chief Product Officer van Ivanti. "De werkdruk en prestatiedruk die op IT-teams zijn komen te liggen, zullen alleen maar blijven toenemen. De enige manier om een deel van deze stress te verlichten, en technisch talent te behouden, is door IT-diensten te automatiseren. Teamleden kunnen dan al hun aandacht richten op activiteiten die de business vooruit helpen en die bijdragen aan de bedrijfsstrategie."

Organisaties die meer dan 50 procent van hun IT-diensten geautomatiseerd hebben, zien de IT-afdeling vaker als cruciaal voor de groei en bedrijfsstrategie van de organisatie (74 procent). Van diezelfde groep is slechts 32 procent van mening dat het leidinggevende team de IT-afdeling enkel ziet als middel om problemen met hardware of software op te lossen. Dit in vergelijking met 47 procent van álle respondenten.

Routinematige, handmatige taken slokken onevenredig veel tijd op van IT- en servicedesks, waardoor teamleden minder tijd overhouden voor strategische projecten met een grotere impact. Elke minuut die zij op deze taken kunnen besparen, kunnen vervolgens gebruikt worden voor activiteiten als innovatie, strategische projecten en het oplossen van kritieke zakelijke uitdagingen. Automatisering stroomlijnt het beheer van complexe hybride omgevingen door infrastructuur, cloud, en workspace-processen te automatiseren, die allemaal nodig zijn om de organisatie te ondersteunen.