 Riskmanagers in de autobranche ontdekken de garageverzekering

Een Garageverzekering is onmisbaar voor ondernemers in de autobranche - Ondernemingen kunnen vandaag de dag talloze verzekeringen afsluiten. Een Garageverzekering is hier een voorbeeld van. Een Garageverzekering is er vooral voor bedrijven die actief zijn in de autobranche. Steeds meer riskmanagers uit de autobranche lijken hun weg naar deze verzekering te vinden.



Wat een Garageverzekering is en wat er allemaal onder deze verzekering valt? Thomas Ramaekers, ondernemer in de autobranche, legt het ons uit. Hij heeft als ondernemer over de jaren zich verdiept in verschillende verzekeraars en hierdoor veel kennis opgedaan over verzekeringen. Zo bekeek hij de Garageverzekering bij Centraal Beheer, een verzekeraar die diverse particuliere verzekeringen en bedrijfsverzekeringen aanbiedt.

Ieder bedrijf krijgt te maken met risico’s. Er kunnen bijvoorbeeld gereedschappen worden gestolen of er kan brand uitbreken. Ook autogarages en schadeherstelbedrijven krijgen met deze risico’s te maken. Ramaekers: "Als garagebedrijf krijg je daarnaast ook nog te maken met zogeheten bijzondere risico’s. Het gaat hierbij om risico’s die andere bedrijven meestal niet kennen. Zo staat mijn voorraad bijvoorbeeld buiten op het terrein. Dat vergroot de kans op diefstal of schade door weersomstandigheden." Daarnaast bieden deze bedrijven potentiële klanten de mogelijkheid aan om een proefrit te maken. "Helaas komt het nog wel eens voor dat een auto dan beschadigd terugkomt. Gelukkig ben ik voor deze risico’s verzekerd met een Garageverzekering," legt Ramaekers uit.



Uitsluitingen en dekkingen

Wat er allemaal gedekt wordt met een Garageverzekering? Regelmatig vragen riskmanagers, schaarse managers die de risico’s in een bedrijf in kaart brengen en proberen te beheren, zich dit af. "Dit verschilt per verzekeraar en per garagepolis," geeft Ramaekers aan. "Over het algemeen heeft de dekking betrekking op de auto’s in voorraad, inclusief waardewijzigingen. Dergelijke waardeschommelingen zijn vaak tot een bepaald percentage gedekt. Ook auto’s die in consignatie op het terrein staan of die er ter onderhoud aanwezig zijn, vallen meestal onder de dekking. Daarnaast gaat het om schade of diefstal van auto’s tijdens proefritten, schade aan eigen auto’s die bijvoorbeeld op een trailer worden vervoerd en ten slotte ook om bewerkingsschade," gaat Ramaekers verder.

Bij alle verzekeringen zijn er uitsluitingen en dat is bij de Garageverzekering niet anders. Ramaekers bevestigt dit: "Bepaalde vormen van schade zijn inderdaad uitgesloten. Ook hier kan het een en ander per garagepolis en per verzekeraar verschillen, maar er zijn altijd wel een aantal gelijkenissen. Schade door grove schuld en opzet zijn bijvoorbeeld uitgesloten bij elke verzekeraar." Verder moet je altijd kunnen aantonen genoeg te hebben gedaan aan preventie: "Diefstal tijdens een proefrit wordt niet gedekt als er niet is voldaan aan de legitimatie-eisen. Tot slot is ook de schade die is ontstaan door preventieadvies in de wind te slaan uitgesloten," aldus Ramaekers.



Garageverzekering afsluiten

Of Ramaekers de verzekering aan andere bedrijven in de autobranche aanraadt? "Een Garageverzekering is onmisbaar voor ondernemers in de autobranche. Na een risicoanalyse komen riskmanagers dan ook al snel bij deze verzekering uit," vertelt Ramaekers. Hij legt uit hoe een garagepolis kan worden afgesloten: "Een Garageverzekering is maatwerk en kan daardoor niet online worden afgesloten. Het is met andere woorden wel echt nodig om een afspraak te maken met de verzekeraar om samen de behoeften in kaart te brengen. Een goede risicoanalyse is heel nuttig om tot een passende verzekering te komen. De verzekeraar zal echter hoe dan ook, ook zonder zo’n risicoanalyse, helpen om de juiste keuzes en beslissingen te maken. Hij legt meteen ook een aantal dingen uit."