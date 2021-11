 Kwart millennials vindt betrokkenheid leidinggevende belangrijker sinds nieuwe werken

We gaan weer massaal thuiswerken, pas op de betrokkenheid - Betrokkenheid van leidinggevenden is het afgelopen anderhalf jaar nóg belangrijker geworden, met name voor millennials. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau Frisse Blikken onder werkende Nederlanders met een afgeronde HBO of WO opleiding, uitgevoerd door Motivaction.



Bijna een kwart (22 procent) van de millennials vindt de betrokkenheid van zijn of haar leidinggevende belangrijker sinds zij meer of geheel thuiswerken door de coronacrisis. Millennials, ook wel bekend als generatie Y, zijn geboren tussen 1981 en 1995. Deze generatie vertegenwoordigt op dit moment de grootste groep werkende Nederlanders.



Meebewegen is noodzakelijk

Tijdens de persconferentie op 2 november is het advies om thuis te werken weer aangescherpt; demissionair premier Rutte heeft Nederland verzocht om indien mogelijk minimaal de helft van onze werktijd weer thuis door te brengen. De kans dat we ooit nog teruggaan naar de 40-urige werkweek op kantoor is erg onwaarschijnlijk, volgens Lonneke Nouwens, directeur en mede-eigenaar van Frisse Blikken. Dit betekent volgens haar dat we deze nieuwe, hybride vorm van werken permanent zullen moeten omarmen én luisteren naar wat medewerkers daarbij nodig hebben.

Nouwens: "Medewerkers, met name de millennials, willen gehoord en gezien worden door hun leidinggevende. En met het oog op tevreden medewerkers én goed leidinggeversschap in de toekomst is gehoor geven aan de behoefte van deze medewerkers noodzakelijk. Ons onderzoek laat namelijk ook zien hoe belangrijk een goede leidinggevende gevonden wordt. Maar liefst 87 procent van alle ondervraagden vindt een goede leidinggevende (zeer) belangrijk," legt Nouwens uit. Om dat belang in perspectief te plaatsen: een goede leidinggevende wordt even belangrijk gevonden als een goed salaris (88 procent) en een stuk belangrijker dan maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever (67 procent). Nouwens: "Een Engels gezegde sluit daar goed bij aan: people don’t care about what you know, until they know that you care."



Kijk uit voor de dunne lijn tussen controle en oprechte interesse

Het hybride werken, waarbij medewerkers vaker thuis werken dan op kantoor, vraagt om een nieuwe benadering van leidinggevenden. Een snel praatje aan het bureau is er al bijna twee jaar niet meer bij en samenkomen gebeurt weinig en meestal op afspraak. Hoe zorg je dan voor die continue, oprechte betrokkenheid bij je medewerkers? Die vraag wordt steeds vaker aan Nouwens en haar collega’s gesteld.

Doordat er voor die snelle check-in momenten nu veel vaker gebruikgemaakt wordt van chatkanalen als Slack, WhatsApp, Microsoft Teams en Zoom, kunnen er sneller spanningen ontstaan tussen leidinggevenden en hun teams, volgens Nouwens. Ze licht toe: "In geschreven chatberichten ontbreekt non-verbale en vocale communicatie, terwijl deze factoren juist het verschil kunnen maken tussen of een vraag controlerend overkomt, of oprecht geïnteresseerd. En dat verschil maakt of kraakt de relatie tussen collega’s."



Vrijheid en verantwoordelijk

Naast de veel gehoorde tips om wat vaker de telefoon te pakken of te videobellen, elkaar regelmatig te ontmoeten voor een kopje koffie en niet meteen in de inhoud te duiken wanneer je elkaar spreekt maar persoonlijk in te checken, heeft Nouwens nog een waardevolle tip. "Zeker nu op afstand en zelfstandig werken normaal is geworden, kun je niet meer hiërarchisch blijven aansturen. Een goede leidinggevende is betrokken en beschikbaar op de momenten die er toe doen voor de collega’s. Daarnaast komt met vrijheid ook verantwoordelijkheid. Als je als leidinggevende het gevoel geeft dat jouw collega’s echt verantwoordelijkheid krijgen, eigenaar mogen zijn van wat ze doen, dan gebruiken ze hun vrijheid goed. De gemiddelde collega staat niet ‘s ochtends op om de kantjes er vanaf te lopen. Om goed hybride te gaan werken is het echte gesprek in het team, over gedrag, verantwoordelijkheden en persoonlijke wensen dus van belang. Niet vanuit controle, maar vanuit het vertrouwen dat je als team zowel de bedrijfs-, team- als persoonlijke belangen samen kunt vervullen," aldus Nouwens.



Daag jezelf uit

Met de aangescherpte maatregelen op komst is het belangrijk om jezelf uit te dagen. Welke verbindingstechnieken heb jij nog niet uitgeprobeerd om de betrokkenheid bij je team te vergroten? Dat we met elkaar in gesprek moeten blijven ook over andere zaken dan de takenlijst is bekend. Maar hoe doe je dat?

Nouwens: "Een aantal goede vragen die je kunt stellen om zichtbaar(der) betrokken te zijn bij je medewerkers zijn bijvoorbeeld: wanneer heb jij voor het laatst iets geleerd? Wat vind jij spannend komende maand? Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Welke verandering zou jij graag zien in het team? Als jij op mijn stoel zou zitten, want zou jij dan anders doen? Welke uitdaging zou jij aan willen gaan de komende tijd?" Hierdoor ontstaat weer een nieuw gesprek om beter te verbinden en betrokken te zijn bij elkaar.