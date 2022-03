 Wintersport zit weer in de lift na daling door pandemie

Creditcard-transacties in wintersportgebieden al op 82 procent van niveau voor corona - Na een seizoen van lege pistes is de wintersport bezig aan een inhaalslag, blijkt uit een analyse van ICS, marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland. Het aantal creditcard-transacties van Nederlandse wintersporters is weer op 82 procent van het niveau van vóór corona. Wel is sprake van grote verschillen tussen wintersportlanden.



Op bestemmingen die strengere coronarestricties hanteerden, is het aantal transacties nog aanzienlijk lager dan voordat de coronacrisis uitbrak, zoals Oostenrijk (-28 procent) en Zwitserland (-22 procent). Wintersportgebieden waar tussen december en februari mildere coronarestricties golden, zijn bijna even populair als vóór de coronacrisis, zoals Italië (-veertien procent) en Frankrijk (-twee procent), dat alweer bijna op het oude niveau zit.

Het aantal transacties in alle wintersportlanden bij elkaar was in de eerste week van januari 2022 zelfs nóg hoger dan in het wintersportseizoen 2019-2020 (+6 procent). Wel was sprake van een verschuiving in transacties door wintersporters in beide landen. Terwijl in Oostenrijk het aantal transacties (-28 procent) lager was dan vóór corona, was in Frankrijk juist het omgekeerde het geval (+29 procent). Waarschijnlijk profiteerde Frankrijk van het grote aantal wintersporters dat besloot uit te wijken door de 2G-maatregelen in Oostenrijk. Ook in Zwitserland golden strengere regels dan in Frankrijk. Zo moesten wintersporters vóór 4 december nog in quarantaine en moesten ze een negatieve test kunnen laten zien, voordat ze konden inreizen. Dat maakte het lastiger een wintersportvakantie op voorhand te plannen.



Seizoenstart 2021-2022 gelijk aan die van 2019 - 2020

Hoewel de trend van het afgelopen wintersportseizoen (2021-2022) tot de tweede week van januari redelijk gelijk liep, was het aantal transacties dat daarna plaatsvond lager in vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden (2019-2020). Tijdens de traditionele piek van het seizoen in de Krokusvakantie lag het aantal transacties op 80 procent ten opzichte van voor corona. Verder is het totale aantal transacties in wintersportgebieden (-achttien procent) nog niet terug op het oude niveau, maar trekt wel weer flink aan. Zeker vergeleken met vorig seizoen, toen het aantal transacties 78 procent lager lag ten opzichte van het seizoen 2019-2020. Over de gehele linie rekenden Nederlanders afgelopen winter minder vaak af dan voorheen, zoals voor brandstof (-twaalf procent), tol (-acht procent), restaurants (-21 procent), hotels (-38 procent), openbaar vervoer, waaronder taxi’s en skibusjes (-32 procent), sportkleding (-achttien procent).

"Hoewel uit onze data blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de verschillende landen, is één ding duidelijk. De buitenlandse transacties zitten sinds dit wintersportseizoen weer zichtbaar in de lift en zijn nog slechts achttienprocent verwijderd van het niveau van vóór corona. Voor alle wintersportbestemmingen geldt dus dat zij goed op weg zijn om de niveaus van voor de coronacrisis te halen," vertelt Glenn Mac Donald, CCO van ICS. "Tegelijkertijd zien we dat de creditcard nog steeds een populair én vanzelfsprekend betaalmiddel is voor vakanties en dus óók tijdens de wintersport. Zo beschouwen veel Nederlandse wintersporters hun creditcard als een betrouwbaar middel om ook op vakantie veilig en snel te kunnen betalen."



Wintersport in Frankrijk na één jaar terug op niveau van voor corona

De populariteit van Frankrijk is ook zichtbaar in de transacties die Nederlandse reizigers deden in België en Luxemburg, onderweg naar hun eindbestemming. Dat Oostenrijk en Zwitserland dit jaar nog niet zo populair zijn als twee jaar geleden, is zichtbaar in de bestedingen die zij op doortocht in Duitsland deden en die met ruim een kwart daalden. Frankrijk lijkt na één jaar met nauwelijks wintersport alweer op het niveau te zijn waarvan vóór corona sprake was. Aan brandstof (+acht procent) en in sportwinkels (+veertien procent) werd zelfs meer uitgegeven; transacties in restaurants daalden met slechts vier procent, in hotels met dertien procent en in supermarkten bleven de uitgaven vrijwel gelijk. Oostenrijk is iets verder verwijderd: de uitgaven aan brandstof en restaurants zaten nog bijna een vijfde onder pre-corona-niveau; in hotels was dit 31 procent, in supermarkten 25 procent en in sportzaken 28 procent. In Oostenrijk gold vanaf Kerst de regel dat inwoners uit landen die op de virusvariantenlijst stonden eerst tien dagen in quarantaine moesten als zij Oostenrijk binnenkwamen. Dat maakte een wintersport in de kerstvakantie voor veel wintersporters minder aantrekkelijk.