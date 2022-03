 Weer naar het werk: eindelijk weer echte verbinding

Verkiezing Koffiecorner van het jaar 2022 in teken van sociale ontmoetingsplek - Het kabinet versoepelde het thuiswerkadvies. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we de werkplek in de coronaperiode vooral zijn gaan waarderen als sociale ontmoetingsplek. Dat geldt niet alleen voor het personeel van bedrijven die verplicht gesloten zijn geweest of moesten thuiswerken.



Ook bedrijven waarvan het personeel niet kon thuiswerken, zijn zich meer bewust geworden van het werk als sociale ontmoetingsplek. Fortune Coffee richt zich daarom met de jaarlijkse verkiezing voor Koffiecorner van het jaar op de beste ontmoetingsplek op het werk.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport versoepelde onlangs tijdens een persconferentie het thuiswerkadvies. De versoepeling van deze en andere coronamaatregelen zoals de anderhalve meter, zorgt dat we elkaar op het werk weer kunnen opzoeken om te verbinden.



Van contact via internetverbinding naar echte verbinding

Uit onderzoek van onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO uit maart 2021, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde werknemers waarvoor thuiswerken een optie was graag zowel thuis als op de werkplek werkt. Thuiswerken voor de nodige concentratie en op locatie om elkaar te ontmoeten, samen te werken en voor verbinding met elkaar en de organisatie. Alleen maar thuiswerken, zoals velen lange tijd gedaan hebben, zorgt namelijk voor lagere teamverbinding en daarmee minder werkgeluk. Dit blijkt uit onderzoek naar thuiswerken uit februari 2021 door Moneypenny, Nyenrode Business Universiteit en de Open Universiteit.

Verbinding is één van de drie basisbehoeften op werkgebied, volgens de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci uit 2000. Lagere teamverbinding heeft daarom ook grote impact op het functioneren op het werk. Tegen NU.nl zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort: "We hebben behoefte aan ‘softe gesprekken’ die we niet snel voeren tijdens online vergaderingen, maar wel bij het koffiezetapparaat. We willen weer samen koffiedrinken omdat dit de momenten zijn waarop verbinding ontstaat."



Koffiecorner als sociale ontmoetingsplek

Aangezien we behoefte hebben aan een sociale ontmoetingsplek, is een fijne plek op het werk die bedoeld is om collega’s te ontmoeten belangrijker dan ooit. Elkaar kort even tegenkomen bij het koffieapparaat volstaat niet meer; we willen echt verbinding maken. De koffiecorner is de plek waar we komen om te ontspannen en bij te praten onder het genot van een kop koffie. Koffie verbindt, zo blijkt uit de gesprekken die het jubilerende Fortune Coffee al 25 jaar lang heeft met bedrijven, scholen, sportverenigingen, gemeentehuizen en vele andere organisaties.

Dat koffie verbindt, blijkt ook uit een veelgeciteerd onderzoek uit 2008 van onderzoekers William en Bargh. Dat onderzoek toonde aan dat fysieke warmte afkomstig van bijvoorbeeld een kop koffie in de handen, interpersoonlijke warmte veroorzaakt. Een warme drank zorgt voor een warm beeld van onze gesprekspartner en warm gedrag tegenover hen.

Onder de duizenden koffieklanten van Fortune in heel Nederland zijn bijzondere ruimtes te vinden waar men elkaar opzoekt. Fortune gaat nu op zoek naar de meest inspirerende koffiehoeken.



Back to work

De jaarlijkse verkiezing Koffiecorner van het jaar van Fortune Coffee staat in 2022 in teken van de sociale ontmoetingsplek. De verkiezing is ook meteen inspiratie en stimulans voor organisaties om ontmoetingsplekken te creëren met écht lekkere koffie waar werknemers zo naar verlangen.

Om kans te maken op de titel sturen personeelsleden van bedrijven een foto in van hun favoriete plek om een praatje te maken met elkaar. Deze plek kan allerlei vormen hebben, als het maar dé plek is waar collega’s met elkaar verbinden, zoals een zithoek of gezellige staplaats rondom de plek waar men koffie haalt. Fortune vraagt daarnaast een kleine toelichting over waarom ze blij zijn om weer op het werk koffie te kunnen drinken met collega’s. Fortune kiest in elke regio een winnaar en één landelijke winnaar. Voor regionale winnaars verzorgt Fortune Coffee een gezellig moment met een koffietrailer. De landelijke winnaar ontvangt een uitgebreide lunch; ook zo’n moment om te verbinden met elkaar. Deelnemers kunnen hun foto en toelichting insturen via www.fortune.nl/koffiecorner.