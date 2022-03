 Kantoormedewerker krijgt lichamelijke klachten van administratief werk

Meer dan één op de vijf krijgt mentale klachten van repetitieve administratie - Maar liefst 49 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers geeft aan weleens lichamelijke klachten te hebben gekregen van repetitief administratief werk. Dit blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Klippa, uitgevoerd onder 1072 respondenten. 22 procent van de respondenten heeft weleens mentale klachten gekregen van dezelfde taken.



"Het is schokkend dat zoveel mensen fysieke en mentale klachten krijgen van administratieve taken," vertelt Yeelen Knegtering, CEO bij Klippa. Wij digitaliseren en automatiseren documentstromen, en dat doen we deels zodat mensen dit saaie werk niet meer hoeven doen. Computers kunnen dergelijke taken bovendien beter, maar nu komen we erachter dat medewerkers werkelijk schade kunnen oplopen."



Lichamelijke klachten

Opvallend is dat met name jongeren en vrouwen het vaakst aangeven lichamelijke klachten te hebben gekregen. Bij mannen ligt dit percentage op 43 procent, bij vrouwen op 59 procent. Het verschil tussen jongeren en ouderen is ook groot: van de kantoormedewerkers onder de dertig geeft 57 procent aan fysieke klachten te hebben gekregen, terwijl slechts 38 procent van de zestigers dit aangeeft.

Knegtering: "Het verschil tussen mannen en vrouwen kan komen doordat vrouwen vaker administratieve functies bekleden, waardoor zij soms hele dagen data invoeren. En het verschil tussen de leeftijden is te verklaren doordat er steeds meer administratie op ons afkomt. Meer beeldschermtijd en tijd op een bureaustoel, betekent over het algemeen meer fysieke belasting. Jongere medewerkers draaien vaak meer uren dan oudere werknemers, waardoor de belasting groter is."



Mentale klachten

Meer dan één op de vijf kantoormedewerkers krijgt mentale klachten van repetitief administratief werk. Hoewel het verschil tussen mannen (twintig procent) en vrouwen (24 procent) hier een stuk kleiner is, is er een groot verschil tussen de leeftijdsgroepen. Van de kantoormedewerkers onder de dertig geeft 35 procent aan geestelijke nadelen te ervaren. Bij zestigers ligt dit percentage op veertien procent. Knegtering: "Deze klachten komen waarschijnlijk voort uit verveling en gebrek aan intellectuele uitdaging. Het menselijk brein is niet gemaakt voor dit soort werk."



Zorgen en tegenzin

Naast de geestelijke en fysieke klachten die kantoormedewerkers krijgen, maakt 24 procent zich ook regelmatig zorgen over hoeveel fouten zij (onbewust) maken tijdens de administratie. 22 procent van de mannen en 27 procent van de vrouwen maakt zich hier zorgen over. Tenslotte zit één op de acht kantoormedewerkers liever bij een nutteloze vergadering, dat dat zij administratief werk moeten doen. Bij de mannen (vijftien procent) is dit percentage zelfs meer dan twee keer hoger dan bij de vrouwen (zeven procent).