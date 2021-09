 Werkgever verwacht herfst vol verzuim

Helft van de werkgevers bezorgd om mentale welzijn werknemers - Nederlandse werkgevers houden hun hart vast voor de aankomende maanden. Een derde van hen verwacht een (sterke) toename van verzuim door stress en mentale klachten. Dat blijkt uit onderzoek* onder 250 werkgevers in opdracht van dienstverlener HCS. De helft van de werkgevers maakt zich zorgen om het mentale welzijn en de veerkracht van werknemers.



Dit is mede veroorzaakt door de coronapandemie en de bijbehorende veranderingen in de manier van werken. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de zorgen: bij organisaties met meer dan 250 werknemers verwacht zelfs 40 procent een toename van verzuim.



70 procent wil veerkracht vergroten

De andere manier van werken in de afgelopen periode heeft organisaties goed op de proef gesteld. 70 procent van de werkgevers is van mening dat de veerkracht binnen de organisatie verbeterd kan worden. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers is dit zelfs 82 procent. Daarbij zetten werkgevers werknemers graag zelf aan het roer. 56 procent wenst een tool waarmee werknemers zelf aan de slag kunnen gaan met hun mentale gezondheid. Bij werkgevers met meer dan 250 werknemers is deze behoefte nog groter (68 procent).

Tom Baken, Commercieel directeur HCS: "De cijfers voor de verwachte toename van verzuim liegen er niet om. We begrijpen de zorgen van werkgevers en de behoefte om te zorgen dat werknemers veerkrachtig en vitaal zijn en blijven. Om verzuim tegen te gaan hebben we Veerkracht ontwikkeld. Dit nieuwe vitaliteitsplatform geeft werknemers op een laagdrempelige manier mogelijkheden om aan hun eigen vitaliteit te werken. En zo dragen ze ook bij aan een gezonde en veerkrachtige organisatie."



Helft werkgevers wil meer ondersteuning bieden

De verantwoordelijkheid voor het mentale welzijn op de werkvloer ligt volgens 71 procent van de ondervraagden bij zowel de werknemer als de werkgever. En ondanks dat 7 op de 10 werkgevers al preventieve oplossingen inzet, vindt de helft dat ze nog meer kunnen doen. Aandacht voor een gezonde werk-privé balans (59 procent), de mogelijkheid tot flexibele werktijden (52 procent) en de mogelijkheid om op afstand te werken (50 procent) bieden werkgevers het meeste aan om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren. Slecht een kleine zes procent van de werkgevers zegt niks aan te bieden en dat ook niet van plan te zijn.