 Lening bij banken nemen af, alternatieve financierders nemen toe

Zakelijke lening vaak alleen mogelijk met hoge rente - Banken zeggen tegenwoordig steeds vaker ‘nee’ tegen een bedrijfslening. Mede door de coronacrisis hebben banken weinig vertrouwen in investeringsplannen. Dat merken managers die een aanvraag voor een lening voorbereiden direct, stelt F. van Veenendaal) van Creddo, dat binnenkort naar Nederland komt.



Wanneer een bank toch instemt met een zakelijke lening, gebeurt dat vaak met een hoge rente als voorwaarde. Nederlandse ondernemers betalen voor een lening van een miljoen al snel enkele procenten. Managers doen er goed aan om het kostenplaatje goed in de gaten te houden, zegt Van Venendaal: "Banken hebben een machtspositie, en die gebruiken ze om bedrijven flink te laten betalen voor een zakelijke lening. Percentages van drie procent of meer aan rente zijn niet meer uitzonderlijk."

De hoge rentes houden de groei van bedrijven tegen, vindt Creddo: "Een bedrijfslening kan juist dat ene stapje zijn om een bedrijf te laten groeien. Denk bijvoorbeeld aan het financieren van een management buy-in of een management buy-out. Banken zijn daar doorgaans al huiverig voor, en nu lijkt het bijna onmogelijk om het geregeld te krijgen. Dat is waar alternatieve financiers in beeld komen."



Op naar de alternatieve financier

Bedrijven wijken steeds vaker uit naar alternatieve financiers, zoals Creddo zelf, ziet het bedrijf: "Het is geen Nederlandse trend, maar een Europese trend. Ook in ons thuisland Zweden zien we dat er een grote markt is voor alternatieve financiering. Sterker: het is al sinds jaar en dag de grootste markt in Zweden. Nederland gaat Zweden hard achterna."

Kleine bedrijven gaan het vaakst op zoek naar alternatieve financiering, ziet van Vredendaal: "Alternatieve kredietverstrekkers zijn al verantwoordelijk voor één op de vijf kleinzakelijke leningen. Onze verwachting is dat dit deel alleen maar zal stijgen. Naar verwachting financiert de alternatieve markt in 2023 al 50 procent van al het non-bancaire krediet."



Het gemak van online

Creddo raadt managers aan om vooral online rond te kijken. De tijd dat de manager met het voltallige bestuur naar de bank moest voor een lening, is voorbij. Tegenwoordig maken alternatieve financiers het bedrijven gemakkelijk om online een lening aan te vragen. Ook dat zorgt ervoor dat bedrijven steeds vaker kiezen voor een alternatieve financier.

Volgens Van Vredendaal hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over de voorwaarden van een aanvraag: "Ook alternatieve financierders beoordelen ieder aanvraag op risico. Toch zijn alternatieve financierders vaak toegankelijker dan banken. De harde opstelling die banken op dit moment hebben, zorgen ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar andere mogelijkheden."

Creddo voorspelt dat de alternatieve financieringsmarkt zal blijven groeien. Waar de ene deur sluit, gaat de andere deur open, is het adagium.