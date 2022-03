 Dit zijn de vijf meest gegoogelde HR-termen van 2021

Waar werd het meest op gezocht op het gebied van HR? - Het afgelopen jaar werd wederom getekend door de coronapandemie. Zo werd ‘prikspijt’ verkozen tot het Van Dale Woord van het Jaar 2021 en passeerden termen als ‘avondklok’ en ‘testen voor toegang’ de revue in het jaaroverzicht Year in Search 2021 van Google.



Maar, op welke HR-termen en -thema’s werd er vorig jaar het meest gegoogeld? HR- en payrolldienstverlener SD Worx formuleert een antwoord op die vraag en presenteert dé vijf meest gezochte HR-onderwerpen van 2021:

Horeca cao 2021 Minimumloon 2021 Salaris kinderopvang 2021 Ouderschapsverlof 2022 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2022 1. Horeca cao 2021

Onder meer de horecasector is vorig jaar weer hard geraakt door de coronacrisis. Zo zorgden lockdowns voor een flink omzetverlies en liepen de personeelstekorten door onzekerheden verder op. Daarom is het niet vreemd dat er vaak naar regels uit deze cao wordt gezocht. Vakbonden strijden enerzijds om loonsverhoging, en anderzijds is de druk op horecabedrijven dermate groot dat een loonsverhoging het afgelopen jaar geen optie was.



2. Minimumloon 2021

Ieder halfjaar – op 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. De definitie van een volledige werkweek hangt af van de sector en mogelijke cao-afspraken. Er werd in 2021 veel geschreven over het minimumloon, zoals de mogelijkheid tot verhoging. Daarom werd er het afgelopen jaar veelvuldig naar informatie over het minimumloon gezocht.

Benieuwd wat de minimumlonen in 2022 worden? Klik dan hier.



3. Salaris kinderopvang 2021

Sinds 1 juli 2021 is voor kinderopvangorganisaties die lid zijn van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) tot nader order de cao van kracht die met het CNV werd afgesloten. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over nieuwe salarisschalen. Zodoende googelden professionals binnen HR en de kinderopvang ook vaak op het aangepaste salaris.



4. Ouderschapsverlof 2022

Vorig jaar werd bekend dat ouders per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof deels krijgen doorbetaald. Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij anders overeengekomen. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Het kabinet heeft daarom besloten dat ouders in de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een UWV-uitkering tot maximaal 50 procent van het dagloon krijgen. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in waardoor UWV en bedrijven tijd hebben om zich voor te bereiden. De invoering brengt veel vragen met zich mee, zoals blijkt uit de zoektrend.



5. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2022

Elk jaar betaalt het UWV in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die men maakt. In juli 2021 werd het bedrag voor 2022 bekendgemaakt, waardoor dit veel zoekacties via Google opleverde.

"Gebaseerd op de top vijf aan zoektermen, zie je dat men veelvuldig op zoek is naar duidelijkheid rondom HR-onderwerpen," vertelt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland. "Dat sluit naadloos aan op de onzekerheid die de pandemie heeft opgeleverd. Tegelijkertijd brengt dit een belangrijke kans voor HR-professionals met zich mee. Want door werknemers tijdig te informeren over relevante veranderingen, zijn zij beter op de hoogte van wat zij kunnen verwachten tijdens hun loopbaanontwikkeling. Dat zorgt voor duidelijkheid én de nodige rust in onzekere tijden."

Klik hier om het volledige overzicht van meest gegoogelde HR-thema’s te bekijken.