 Vraag naar moderne mainframes en cloud neemt toe

Meer dan 80 procent van de IT-leiders is van plan hun applicaties van het mainframe naar de cloud te migreren - LzLabs presenteert de resultaten van nieuw wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door Vanson Bourne. Hieruit blijkt dat IT-beslissers steeds meer de behoefte voelen om kritieke mainframe-applicaties te migreren, te moderniseren en de cloud willen omarmen. Bijna alle respondenten (96 procent) beschouwen de mainframe-applicaties van hun organisatie als belangrijk of kritisch voor de bedrijfsprocessen.



Tegelijkertijd meldt de overgrote meerderheid dat ze overwegen hun applicatie-assets volledig van het platform te halen (98 procent).



Modernisering en migratie van mainframes versnelt

Het onderzoek onder 650 IT-leiders bevestigt dat er steeds vaker wordt gekeken naar opties om IT-systemen te moderniseren die buiten het mainframe worden uitgevoerd. Organisaties proberen het aantal systeemonderbrekingen van applicaties op legacy systemen, op open systemen en in de cloud te verminderen. Ook de ingezette digitalisering na de coronapandemie heeft een impuls gegeven aan IT-modernisering. 71 procent van de organisaties geeft aan in een IT-moderniseringsproces te zitten of deze al te hebben doorlopen. In 2019 en 2018 lag dit percentage respectievelijk op 64 procent en 61 procent.

De oorzaak voor deze stijging is dat bedrijven steeds vaker veranderingen moeten accepteren om concurrerend te blijven. 87 procent van de respondenten is het ermee eens dat snellere veranderingen aan applicaties de marktintroductietijd van producten kan verbeteren. 90 procent vindt het echter moeilijk om mainframe-applicaties te veranderen voor innovatiedoeleinden. Zorgwekkend is dat 67 procent van de besluitvormers van mening is dat het mainframe van hun organisatie hen belemmert in hun innovatietraject. Daarnaast geeft 58 procent aan bezorgd te zijn dat hun bedrijf zijn concurrentievoordeel zou kunnen verliezen doordat de IT er niet in slaagt gelijke tred te houden met de zakelijke eisen.

Het goede nieuws is dat IT-beslissers tegenwoordig een veel duidelijker beeld hebben van wat ze willen bereiken met hun mainframe-assets, en hoe ze dat kunnen doen. Gevraagd naar de belangrijkste voordelen van applicaties uit het mainframe te migreren, noemen respondenten een beter gebruik van de cloud (52 procent), snellere ontwikkeling en tests van applicaties (44 procent) en meer vrijheid bij het kiezen van een platformleverancier (33 procent).



Mainframe-vaardigheden blijven cruciaal voor succes

Een groot deel van de ondervraagde wereldwijde IT-leiders (88 procent) geeft aan zich zorgen te maken over de vaardigheidskloof tussen ervaren en jongere collega's in hun mainframe-teams. Het is daarom belangrijk dat er initiatieven ontstaan waarbij cruciale kennis van mainframe-professionals wordt overgedragen naar jongere collega's. Het is echter hoopgevend dat de respondenten verklaren dat applicaties die in legacy programmeertalen zijn geschreven, zonder problemen in een moderne ontwikkelomgeving kunnen worden geïntegreerd. 80 procent van hen gelooft namelijk dat jonge ontwikkelaars binnen hun organisatie kunnen leren om deze applicaties te beheren.

Wat dit onderwerp betreft, is de overgrote meerderheid (88 procent) van de besluitvormers het ermee eens dat mainframe-specialisten belangrijk blijven, zelfs nu hun organisatie moderniseert. Verder is 97 procent geïnteresseerd in bijscholing van hun mainframe-personeel om mainframe-applicaties in cloud/open systeemomgevingen te kunnen beheren en onderhouden. De onderzoeksresultaten benadrukken echter wel de dringende noodzaak om nu actie te ondernemen. 56 procent van de respondenten stelt immers dat hun organisatie geen goed plan heeft waarmee jongere werknemers de kennis kunnen opdoen die nodig is om legacy mainframe-architecturen te onderhouden.



Cloud wordt voorkeursomgeving voor mainframe-applicaties

Organisaties kiezen in grote meerderheid voor de cloud als doelomgeving voor mainframe-taken. Hieruit blijkt dat cloud-omgevingen steeds vaker als een realistisch platform worden gezien voor de groei en transformatie van kritieke IT-assets. Nergens anders vindt zoveel IT-modernisering plaats als in de cloud en dit aandeel groeit flink sinds 2018. Zo ligt het percentage in 2021 op 47 procent, tegenover 32 procent in 2019 en 27 procent in 2018. Bovendien zegt 82 procent van de respondenten dat ze voor publieke en/of hybride cloud-modellen zouden kiezen als ze hun bedrijfsapplicaties van het mainframe af zouden halen.

"De resultaten van dit jaar hebben duidelijk bewezen dat organisaties klaar zijn om moderne, open platforms te omarmen voor hun kritische mainframe applicatie-assets," zegt Thilo Rockmann, CEO van LzLabs. "Het is bemoedigend om te zien dat men zich bewust is van de voordelen hiervan voor kritieke mainframe-applicaties, maar deze projecten uitstellen is niet langer een optie. Organisaties moeten verandering omarmen om concurrerend te blijven en de overdracht van cruciale mainframe-kennis naar de nieuwe generatie technische arbeidskrachten faciliteren."

Onafhankelijk marktonderzoeksbureau Vanson Bourne ondervroeg 650 IT-besluitvormers in organisaties binnen sectoren zoals de financiële dienstverlening, telecom, IT, overheid en publieke sector. De respondenten zijn ondervraagd in september 2021 en werkten in organisaties met minstens 250 werknemers. Vanson Bourne heeft in 2019 en 2018 een soortgelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van LzLabs, met respectievelijk 650 en 500 respondenten.