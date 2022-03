Hoe gevaarlijk is ‘Generation Novel’ voor de veiligheid van jouw organisatie? Gen-N beschrijft een groep mensen uit verschillende generaties die gedijen op digital-first-ervaringen - De grote en plotselinge veranderingen in ons dagelijks leven als gevolg van de pandemie hebben geleid tot de opkomst van een nieuwe generatie werknemers: Generation Novel (Gen-N). Gen-N deelt een specifieke reeks eigenschappen als gevolg van deze gedeelde ervaringen.



Gen-N is in het leven geroepen door digitaal antropoloog Brian Solis en beschrijft een groep mensen uit verschillende generaties die gedijen op digital-first-ervaringen. Ze hechten veel waarde aan personalisatie, maatwerk en transparantie. Maar bovenal begrijpen, gebruiken en eisen ze meer van technologie dan andere generaties - of dit nu thuis of op het werk is.

David van den Berg, Country Director Netherlands, Aruba Networks. "Uit een recent rapport dat over Gen-N is verschenen blijkt dat 85 procent van de hybride werknemers zichzelf bepaalde Gen-N-eigenschappen toedicht. Na jarenlang te hebben geworsteld met de behoeften van Gen X en Gen Y, moeten werkgevers nu voldoen aan de verwachtingen van een hele nieuwe generatie. De attitudes en gedragingen van Gen-N veranderen namelijk de technologische behoeften binnen hun organisaties. Dit onderzoek laat echter zien dat deze nieuwe Gen-N’ers hun organisatie ook blootstellen aan nieuwe risico's, vooral als er niet aan hun verwachtingen voldaan kan worden."



Nieuwe behoeften van een opkomende workforce

"Van de manier waarop Gen-N producten koopt tot hoe ze samenwerken met collega's, hun voorkeuren zijn echt gevormd door de pandemie," vervolgt Van den Berg. "Gen-N voelt zich comfortabel met technologie en gebruikt het meer dan ooit. Met dit toegenomen gebruik is ook meer vertrouwen ontstaan. Zo vindt 75 procent zichzelf 'digitally savvy'. Gen-N zorgt ook voor een nieuwe vraag naar personalisatie, omdat ze het onder meer steeds belangrijker vinden om hun werkplek af te stemmen op hun individuele behoeften."

"Zorgen over mentale gezondheid is een ander kenmerk van Gen-N. Ongeacht of ons collectieve gebruik van technologie is toegenomen, deze generatie laat technologie hun leven niet domineren. Gen-N is van mening dat werkgevers daar ook een verantwoordelijkheid in hebben," zegt Van den Berg. 80 procent van de respondenten binnen het onderzoek laat weten dat ze vinden dat hun werkgever beleid moet handhaven dat gezond technologiegebruik aanmoedigt. Veel hybride werknemers vinden echter dat hun organisatie niet genoeg doet. Bijna de helft (48 procent) gaf aan dat het huidige beleid van hun werkgever een goede mentale gezondheid niet ondersteunt.



Meer risicovol gedrag

David: "Het management van organisaties en hun IT-teams zullen bij het nadenken over het invullen van hybride werkomgevingen ook aandacht moeten besteden aan de risico's die deze nieuwe generatie met zich meebrengt als er niet voldaan kan worden aan hun verwachtingen. Gen-N laat duidelijk weten wat ze willen. Dus als ze het gevoel krijgen dat er niet in hun behoeften wordt voorzien, zullen ze dit alsnog van managers eisen. Werkgevers moeten proactief zijn en zich realiseren dat dit belangrijke kansen biedt om zowel hun werknemers als de bredere organisatie te beschermen."

Gevolgen van het niet voldoen aan deze nieuwe behoeften zijn volgens het rapport onder meer: verminderde productiviteit (35 procent) en werknemers die persoonlijke apparaten gebruiken voor werkgerelateerde zaken (27 procent). Gen-N gelooft echter blijkbaar ook dat als ze van de juiste technologie worden voorzien, ze productiever en gelukkiger kunnen zijn op het werk en een positievere perceptie van hun werkplek zouden hebben.

Bovendien verwacht een meer technisch onderlegde Gen-N meer van IT-teams en hebben ze minder geduld. Vooral dit laatste kan Van den Berg beamen: "Meer dan driekwart van de hybride werknemers zegt te verwachten dat technische problemen binnen twintig minuten of minder worden opgelost. Een goede 42 procent verwacht zelfs dat dit binnen tien minuten gerealiseerd is. Zoals IT- en technische teams weten, kosten de meeste technische uitdagingen veel meer tijd. De verwachting liggen dus te hoog en er kan vaak niet aan worden voldaan. De verhoogde flexibiliteit die Gen-N wenst, stelt bedrijven daarnaast bloot aan nieuwe beveiligingsrisico's op basis van waar, wanneer en hoe werknemers inloggen op apparaten," vervolgt de country manager van Aruba. "Hybride werk heeft aangetoond dat je in wezen overal kunt werken. Het is zorgwekkend dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft minstens één keer per week verbinding te maken met een openbaar netwerk zonder wachtwoordbeveiliging en slechts een derde van de onderzochten consequent nadenkt over de veiligheidsrisico's die daarbij horen. Hieruit maak ik op dat veel werknemers het risicovolle gedrag vertonen dat IT- en technische teams al jaren proberen te elimineren."



Inspelen op de behoeften van Gen-N

Door een soms vals gevoel van veiligheid onder Gen-N worden organisaties gedwongen om niejouw beleid op te stellen dat rekening houdt met de risico’s die komen kijken bij een hybride werkmodel. Hierbij moet volgens het Aruba-onderzoek de keuze voor technologie en flexibiliteit worden afgewogen tegen beveiliging.

"Bedrijfsleiders moeten hun beveiligingsactiviteiten stroomlijnen met geautomatiseerde en Zero Trust-beveiligingsmodellen. Met realtime monitoring door IT-teams wordt detectie, preventie, isolatie en het stoppen van aanvallen veel eenvoudiger", zegt Van den Berg. "Oplossingen zoals automatische categorisatie op basis van netwerkvingerafdrukken en dynamische segmentatie, zullen ook zorgen voor een meer ontspannen, keuze gestuurd beleid rond het gebruik van apparaten, ongeacht waar en wanneer men deze gebruikt."

"Beveiliging is echter ook afhankelijk van zichtbaarheid. Bedrijven moeten kijken naar technologie die gefragmenteerde netwerkactiviteiten aanpakt en netwerkbeheer vereenvoudigt. De behoefte aan een dergelijk beleid wordt veroorzaakt door de neiging van Gen-N om zich te verspreiden over verschillende locaties, zoals huizen, kantoren, cafés, enz., terwijl ze persoonlijke apparaten voor het werk gebruiken. Door een uniforme infrastructuur in te zetten, die centraal kan worden beheerd via één controlepunt, kunnen bedrijven sterker toezicht houden op hun netwerken," besluit Van den Berg.

Met de unieke lijst van eisen, kenmerken en gedragingen van Gen-N moeten bedrijven deze werknemers ondersteunen terwijl ze ook een efficiënte werkplek bouwen die voldoet aan de verwachtingen van deze generatie. Het is daarbij zoeken naar evenwicht tussen een open en tegelijkertijd veilig netwerk om werknemers de flexibiliteit, vrijheid en personalisatie te bieden die ze nu zoeken.

