 Grootste uitdaging HR is het aantrekken en behouden van werknemers uit verschillende generaties

Kwart van bedrijven verwacht volledig remote te blijven werken - 40 procent van werknemers en beleidmakers ziet het aantrekken en behouden van werknemers uit verschillende generaties als de HR-uitdaging van hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 onder 250 respondenten. 39 procent stelt dat het ontbreken van gekwalificeerde kandidaten een grote uitdaging is.



Daarnaast geeft één op de drie (32 procent) aan dat er gewoonweg teveel concurrentie van andere bedrijven is voor het behouden en aantrekken van talent. Maar wat doen bedrijven er dan aan om meer goede werknemers aan te trekken en te behouden? Bijna de helft (47 procent) zorgt voor competitieve arbeidsvoorwaarden, zoals beter salaris, een betere work-life balance en bonussen. Daarnaast wordt er door 42 procent gewerkt aan betere promotie- en groeikansen en biedt eenzelfde percentage flexibiliteit in de werklocatie en werkuren van haar werknemers. Slechts één procent doet niets rondom dit onderwerp. Over de aanpak van bedrijven in het behouden en aantrekken van personeel zijn werknemers tevreden: maar liefst twee op de drie (67 procent) vindt dat zijn bedrijf het beter doet dan andere bedrijven.



Aanpassingsvermogen organisaties

Een andere uitdading is uiteraard het werken in tijden van de coronapandemie. 66 procent geeft aan dat zijn organisatie niet (voldoende) in staat is zich snel aan te passen wanneer externe factoren, zoals COVID-19, invloed hebben op de business. Zes op de tien (62 procent) werknemers stelt daarbij dat de IT-infrastructuur een groot obstakel is in het snel inspelen op verandering. Deze IT-infrastructuur is voor thuiswerken van vitaal belang. Een kwart van de bedrijven (24 procent) is van plan om compleet op afstand te blijven werken. Het grootste deel (67 procent) gaat voor een hybride werkmodel en slechts zes procent van de werknemers verwacht weer volledig op kantoor te werken.

"HR-afdeling lopen tegen verschillende problemen aan in deze hybride wereld," stelt Lode Maris, Regional President West-Europa bij Unit4. "Zeker nu duidelijk is dat veel werknemers regelmatig thuis blijven werken, geeft dat andere uitdagingen dan we gewend zijn. De juiste IT-systemen zijn belangrijk om hybride werken mogelijk te maken, maar er moet bijvoorbeeld ook nagedacht worden over een nieuwe manier van leiderschap om iedereen betrokken te houden. Zeker met vijf generaties op de werkvloer met anderen behoeftes. Zorg dat je duidelijk hebt waar iedere generatie en werknemer gelukkig van wordt, of dit nu op kantoor is of vanuit huis."