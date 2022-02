 Zo veel tijd besteden we wekelijks aan huishoudelijke taken

Mensen hebben meer privétijd nodig! - Stofzuigen, ramen lappen, boodschappen doen en de was. Het blijft toch een beetje the circle of life, binnen een huishouden en volgens onderzoek van Markteffect in opdracht van Zizo onder tweeverdieners in Nederland blijkt dat we er gemiddeld 15,5 uur per week aan besteden. Sommige mensen boenen, wassen en strijken zelfs 27 minuten per dag in de baas zijn tijd.



Jessica Laurense, Algemeen Manager bij Zizo zet de meest herkenbare situaties op een rij.



De eeuwige huishoudbattle

Ruim een kwart van de respondenten (26 procent) geeft aan dat de huishoudelijke taken ongeveer evenredig zijn verdeeld binnen het huishouden. Onder de mannen zegt 49 procent dat hun partner het meeste doet, terwijl de ruime meerderheid (70 procent) van de vrouwen aangeeft het meeste te doen in het huishouden. En dit zorgt voor de nodige irritaties. Bijna de helft van de respondenten geeft aan weleens akkefietjes met zijn of haar partner te hebben rondom huishoudelijke taken. De grootste irritaties hierbij zijn het vragen van de partner om iets te doen (omdat het anders niet gebeurt) en het opgeruimd houden van het huishouden.



De gevolgen van thuiswerken

Door de invloed van corona brengen we allemaal nog meer tijd thuis door en is onze werk/privébalans flink verstoord. Door het thuiswerken werken we veel op ongewone, nieuwe, geïmproviseerde plekken. Hoe goed we die papieren, pennen en vieze vaat ook proberen te negeren: het huishouden heeft invloed op onze werkprestaties. Dat blijkt wel uit het feit dat we tijdens werktijd heel vaak aan huishoudelijke taken denken en 30 procent geeft aan dat het meer rust zou geven op het werk wanneer ze minder dingen aan hun hoofd hebben die ze thuis nog moeten doen. Niet gek dus dat we huishoudelijke taken onder werktijd gaan uitvoeren om zo meer rust en overzicht te creëren en te proberen wat tijd te winnen. Zo is 57 procent van de respondenten zelfs bereid mee te betalen aan een huishoudelijke hulp in de arbeidsvoorwaarden.



Goede voornemens

De respondenten zijn met name van mening dat ze meer privétijd nodig hebben om de werk/privébalans beter te maken. Wanneer er minder tijd aan huishoudelijke taken besteed hoeft te worden, zullen we deze tijd vooral gebruiken voor het gezin en/of de familie, dagjes of weekendjes weg en lezen. Daarbij blijkt de kans van het slagen van goede voornemens in de praktijk ook lastig. De grootste oorzaken daarvoor? Het vooruitschuiven van goede voornemens door dingen die in het dagelijks leven gedaan moeten worden, en door een gebrek aan tijd. Eeuwig zonde. Hoog tijd dat we allemaal tijd vrijmaken voor wat écht belangrijk is, en Zizo onze oneindige takenlijst af te laten vinken.