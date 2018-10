Werknemers worden het minst aangesproken op naleven AVG - Werknemers spreken collega’s het meeste aan op het verzaken van huishoudelijke taken op kantoor. Het achterlaten van een vieze werkplek of het vergeten uit te ruimen van de vaatwasser wordt niet getolereerd.



Twintig procent van de werknemers is hier dan ook wel eens op gewezen door collega’s, zo blijkt uit onderzoek van Fellowes. De kantoorexpert voerde het onderzoek uit onder ruim 7000 respondenten uit zeven Europese landen, waaronder Nederland. In de top drie van gedrag dat volgens collega’s niet door de beugel kan, staat daarnaast het niet nakomen van afspraken (zestien procent) en antisociaal gedrag (vijftien procent). Slechts tien procent van de werknemers is aangesproken op onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.



Verantwoordelijkheid voor AVG

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de controle op omgang met privacygevoelige documenten. Dertien procent heeft geen idee wie dit is. Een derde (29 procent) van de werknemers geeft aan dat iedereen binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG. De directie (21 procent) en de Data Protection Officer (15 procent) worden daarnaast het meest aangewezen als verantwoordelijke.



AVG-beleid

Opmerkelijk genoeg heeft een deel van de bedrijven niet eens een AVG-beleid (negentien procent). Bij de bedrijven die de wetgeving wel hebben doorgevoerd, houdt de meerderheid (64 procent) zich hieraan. Echter weet veertien procent van de werknemers niet meer wat er in het privacybeleid van de organisatie staat.

Hajo Hoekstra, Fellowes Director in de Benelux, Scandinavië en DACH landen, en General Manager Duitsland: "We hebben de neiging om ons te verliezen in de waan van de dag en collega’s bijvoorbeeld aan te spreken op het niet uitruimen van de vaatwasser. Wanneer we naar het grote plaatje kijken, is het veel belangrijker dat we ons druk maken om het waarborgen van de privacy. Het is tijd dat organisaties de verantwoordelijkheid nemen, zowel op managementniveau als medewerkers onderling. Denk niet meteen te groot, kleine aanpassingen helpen al. Zorg er bijvoorbeeld voor dat medewerkers de mogelijkheid hebben om papieren op een veilige manier te vernietigen. De naleving van de AVG is pas succesvol als het samen wordt gedaan. Pas dan wordt privacygevoelige informatie écht beschermd."