 Twee op de vijf organisaties heeft geen KPI’s met betrekking tot productiviteit

Ruim een kwart weet niet hoe ze meer productiviteit kunnen realiseren - Twee op de vijf (38 procent) organisaties beschikt niet over specifieke KPI’s om op meer productiviteit te sturen. Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Desondanks staat het onderwerp productiviteit bij een meerderheid van de Nederlandse organisaties (54 procent) hoog op de agenda.



Vooral kleinere organisaties (tot 100 medewerkers) besteden hier veel aandacht aan (63 procent), in vergelijking met grotere organisaties van meer dan 500 medewerkers (52 procent).



Meer productiviteit blijft een vraagteken

Ondanks dat productiviteit bij veel organisaties hoog op de agenda staat, weet 27 procent van de medewerkers niet hoe ze een verhoging van de productiviteit kunnen realiseren. Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts een derde van de contracturen (32 procent) door werkenden wordt besteed aan het verbeteren van processen, een voor de hand liggende manier om productiviteit te verhogen. Het zijn wederom met name de kleinere organisaties die hier tijd aan besteden. Van hen geeft 38 procent dit aan, tegenover 29 procent van de grotere organisaties. Hoe groter de organisatie, hoe minder tijd er dus wordt besteed aan het optimaliseren van processen.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: "Het is niet gek dat een gedeelte van de organisaties niet weet niet hoe ze productiviteitsverhoging op de werkvloer kunnen realiseren. In veel gevallen ligt hier een gebrek aan overzicht aan ten grondslag. Zeker in grotere organisaties is het lastig om het overzicht te bewaren over op welke manieren mensen te werk gaan en waar verbeteringen mogelijk zijn. Waar begin je? Een dashboard dat de werkwijzen van medewerkers inzichtelijk maakt, is een mooi vertrekpunt. Denk hierbij aan metrics van het gebruik van bijvoorbeeld Office 365 en enkele primaire applicaties in de organisatie. Meer inzicht geeft de mogelijkheid om specifieke verbeterpunten of KPI’s op te stellen. Om vervolgens actief aan de slag te gaan met het verhogen van de organisatieproductiviteit, zonder dat dit te veel tijd in beslag neemt."