 Goed werkende IT belangrijkste vereiste voor productiviteit op de werkvloer

Helft medewerkers beschikt niet over technologie om werk op meest productieve manier te doen - Goed werkende IT is voor 54 procent van de werkende Nederlanders de belangrijkste vereiste om productiviteit op de werkvloer te bevorderen. Dit blijkt uit onderzoek van IT-serviceverlener Ictivity onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Dit is met name zo voor organisaties met meer dan 500 medewerkers.



Naast goed werkende IT zijn werkgeluk (49 procent), de bereikbaarheid van collega’s (39 procent), kennis opdoen door adoptie en training (33 procent) en overal toegang hebben tot applicaties en informatie (33 procent), ook belangrijk voor het verhogen van productiviteit op de werkvloer.



Productiever werken

Ondanks dat de behoefte aan goed werkende IT groot is, beschikt maar liefst de helft (49 procent) van de werkenden niet over technologie waarmee ze hun werk op de meest productieve manier uit kunnen voeren. Een meerderheid van de werkenden (57 procent) geeft bovendien aan dat iedere afdeling eigen tools gebruikt waarmee data wordt verzameld en vastgelegd.

Volgens vier op de tien (37 procent) werkenden kan hun organisatie tools effectiever gebruiken om data te verzamelen en vast te leggen. Zo geeft ruim een vijfde (22 procent) aan niet over de juiste geïntegreerde systemen te beschikken. Zij zetten gegevens met de hand over naar systemen waar andere afdelingen gebruik van kunnen maken. Vijftien procent heeft überhaupt weinig inzicht in gegevens van andere afdelingen.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: "IT speelt een cruciale rol in het realiseren van organisatieproductiviteit. Goede tools en applicaties vormen namelijk het fundament om gemakkelijk samen te werken en verhogen de productiviteit in organisaties. Een groot deel van de organisaties beschikt echter niet over de juiste systemen of weet niet hoe ze hier optimaal gebruik van kunnen maken, zo blijkt uit ons onderzoek. Dat is natuurlijk zonde, want hierdoor mis je een hoop gemak en efficiëntie. Daarom is het belangrijk om als organisatie te investeren in de ontwikkeling van kennis en digivaardigheden van medewerkers, zodat zij tools en applicaties optimaal kunnen gaan benutten. Door in te zetten op goed werkende IT én op de adoptie ervan bij medewerkers, neem je frustraties weg en werken medewerkers gemakkelijker samen. Dit is niet alleen gunstig voor het werkgeluk van medewerkers, maar bevordert ook de organisatieproductiviteit."