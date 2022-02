 Medewerkers krijgen nog altijd niet de training waar ze om vragen

41 procent van de medewerkers zegt behoefte te hebben aan meer formele training - Werkend Nederland heeft behoefte aan training en bijscholing, maar zes op de tien zeggen niet de tijd of juiste middelen te hebben om die te leveren. Dat zijn twee van de belangrijkste conclusies uit het ‘Corporate Learning Benchmark’ onderzoek van MobieTrain in samenwerking met ZigZag HR en HR Tech Valley.



Ongeveer 100 Europese organisaties en bedrijven werkten mee aan het onderzoek. 41 procent van de medewerkers zegt namelijk behoefte te hebben aan meer formele training, maar zij stuiten op verschillende struikelblokken aan organisatie zijde. Zo zegt 58 procent van de bedrijven te weinig tijd te hebben om trainingen te organiseren, terwijl bijna een derde (29.3 procent) aangeeft niet te kunnen bepalen welke vorm van training het meest geschikt is voor de organisatie.



Goede voornemens

Organisaties zijn zich wel bewust van de wens bij medewerkers voor meer scholing. 64 procent van de bedrijven zegt daarom dat interne trainingen hoge, of zelfs de hoogste, prioriteit hebben in hun hr-strategie. Maar liefst 93 procent van de respondenten zegt daarom in 2022 minstens net zo veel, of meer, uit te gaan geven aan interne opleidingen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de manier waarop organisaties dit budget zullen inzetten, zal veranderen. Steeds meer organisaties verschuiven naar een uitgebreide blended learning-aanpak, een methode waarbij er zowel offline als online methodes worden toegepast. 56 procent van de respondenten zegt met name een digitaal platform te overwegen om de trainingen te kunnen faciliteren. Dit gebeurt dan nog vooral op desktops en laptops, lijkt het, aangezien slechts elf procent trainingen ook mobiel aanbiedt. Dit laatste is opvallend: korte ‘mobile learnings’ hebben een bewezen hogere retentie dan klassieke face-to-face trainingen en online cursussen, en de helft (54 procent) van de respondenten zeggen informatie uit klassieke trainingen ‘snel te vergeten’.



Gamification maakt leren leuker

Guy van Neck, CEO en mede-oprichter van MobieTrain: "De coronapandemie bracht de anderhalf jaar noodmaatregelen die voor 2022 en verder de norm lijken te worden. Nieuwe trainingsvormen maken daar deel van uit. Organisaties zijn genoodzaakt hun medewerkers op afstand onboarding te bieden, maar ook thuis trainingen te geven. Ze zien daar steeds beter de voordelen van in, zo laat ook ons onderzoek zien. Zo zegt bijna 80 procent van de organisaties dat trainingen voor méér betrokkenheid bij het personeel zorgen!"

Joost Hofstee, Country Director Nederland bij MobieTrain: "Wij geloven dat de user experience één van de belangrijkste factoren is in de slagingskans van leertrajecten binnen bedrijven. Wij geloven in de kracht en vanzelfsprekendheid van mobiele content en koppelen dat met een fun-element. Op die manier maken we ‘constant leren’ een vanzelfsprekendheid voor organisaties, simpelweg omdat het leuk is."