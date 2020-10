 Meerderheid werkgevers heeft opleidingsbudget niet ingetrokken in coronatijd

Persoonlijke ontwikkeling tijdens lockdown biedt meerwaarde in werk - Een ruime meerderheid van de werkgevers (60 procent) heeft de opleidingsbudgetten die bedoeld waren voor trainingen, cursussen of opleidingen niet ingetrokken vanwege de coronacrisis. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bezinning leidt tot inzicht’ van Opleiding.nl, uitgevoerd onder meer dan 1.100 Nederlanders in loondienst.



Daarbij geeft zeventien procent van de werkenden aan dat zij tijdens de lockdown van afgelopen voorjaar juist door de werkgever gestimuleerd werden om een training, cursus of opleiding te volgen.

Steven Steenbergen, directeur Opleiding.nl: "Tijdens eerdere crisissen zagen we dat werkgevers vaak geneigd zijn snel het opleidingsbudget in te trekken. Ik ben verheugd te zien dat dit nu anders is. De coronacrisis heeft zowel medewerkers als leidinggevenden het belang van scholing doen inzien en ook de overheid beseft dit goed. Niet voor niks zijn werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen, verplicht hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen. En introduceert het kabinet de regeling ‘NL Leert Door’. Deze breed gedragen ‘growth mindset’ zet aan tot leren en dat is een belangrijke sleutel tot veranderen en verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de ‘growth mindset’ helpt om de uitdagingen van deze tijd makkelijker aan te gaan."



Werkgevers verplichtten persoonlijke ontwikkeling

Niet alleen stimuleerde één op de zes werkgevers dus dat hun medewerkers een training, cursus of opleiding ging volgen in de lockdownperiode, zeven procent van de Nederlandse werkenden werd zelfs door zijn werkgever verplicht tijdens de lockdown aan zijn persoonlijke ontwikkeling te werken.



Nieuwe vaardigheden komen van pas in werk

Al met al hebben de eerder genoemde stimuleringen en verplichtingen tot ontwikkeling ertoe geleid dat meer dan een derde (36 procent) van de werkende Nederlanders tijdens de lockdown dingen heeft geleerd die nu van pas komen in hun werk. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, van alle leeftijden.