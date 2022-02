 Bijna de helft van de bedrijven heeft geen adequate cyberbeveiliging voor werken op afstand

Organisaties zetten reputatie op het spel door verouderde cyberkennis - Bijna de helft (48 procent) van de IT-professionals geeft toe dat hun bedrijf niet goed genoeg beveiligd is voor werken op afstand. Dit blijkt uit onderzoek van Distology. Het onderzoek is verricht onder meer dan 250 eindbeslissers uit de IT.



Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 44 procent van de ondervraagden bedrijven te maken heeft gehad met een cyberaanval. De helft (46 procent) van de IT-besluitvormers gelooft dat hun organisatie in de toekomst zal worden aangevallen door cybercriminelen en maar liefst 54 procent geeft toe dat de gevoelige gegevens van hun organisatie het risico lopen te worden geschonden.



Zorgen

Op de vraag waar hun zorgen vandaan kwamen, geeft 37 procent toe dat hun werknemers geen training hebben gehad over hoe ze een cyberinbreuk kunnen voorkomen. Nog eens 57 procent van de bedrijven geeft toe dat ze zich zorgen maken dat werknemers hetzelfde wachtwoord op meerdere platforms gebruiken, wat resulteert in een grotere kwetsbaarheid voor aanvallen. Daarnaast geeft 46 procent van de ondervraagden aan dat er binnen hun organisatie gebruikt wordt gemaakt van technologie die meer dan tien jaar oud is.



Grootste cyberdreiging

Aan de deelnemers is ook gevraagd wat volgens hun de grootste cyberdreiging is. De meeste deelnemers (46 procent) geloven dat technical debt het grootste risico vormt. Veel organisaties kiezen vaak voordeligere oplossingen op korte termijn, terwijl dit niet altijd de beste keuze is op lange termijn. Volgens 37 procent vormt te weinig zichtbaarheid binnen het netwerk en hun securityoplossingen een risico. Daarnaast worden ook cyberbewustwording (36 procent) en het feit dat cybercriminelen steeds professioneler worden (35 procent) genoemd als groot risico.

Nu werken op afstand/hybride de nieuwe norm is en het feit dat cyberaanvallers steeds geavanceerder worden, worden organisaties gedwongen om hun cyberbeveiligingsstrategie te herzien. Lance Williams, Chief Product Officer bij Distology zegt hierover: "Het is zorgwekkend maar voor ons geen verrassing dat zoveel organisaties hun data en uiteindelijk ook hun reputatie op het spel zetten, door een combinatie van een gebrek aan cyber awareness training, verouderde technologieën en/of een minimale cyberbeveiligingsstrategie. Technologie die ouder is dan vijf jaar is niet gebouwd om de dreigingen van vandaag te voorkomen. Verouderde beveiligingsoplossingen maken het voor cybercriminelen erg eenvoudig om de zwakke punten van een bedrijf te vinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat organisaties hun medewerkers trainen, zodat ze een potentiële cyberaanval kunnen herkennen en voorkomen."



Het volledige rapport kun je hier downloaden.