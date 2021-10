Mythbusters: drie waarheden over workloads en de cloud Profiteer optimaal van de cloud - Het verzamelen van data is voor veel bedrijven een startpunt op weg naar een betere bedrijfsvoering. Want inzichten die innovatie stimuleren, de betrokkenheid van klanten vergroten en bedrijfsresultaten verbeteren, kunnen uit data worden gehaald. Maar bedrijven die hun big data-applicaties (zoals SAP, Oracle en HPC) naar de cloud willen verplaatsen, hebben vaak met een aantal barrières te maken.



Normaliter was bandbreedte een van de belangrijkste obstakels tijdens het verplaatsen van applicaties naar de cloud, evenals een gebrek aan controle over data. Nadat gegevens naar de cloud zijn gemigreerd, beschikt een organisatie niet meer over dezelfde on-premises suite met beheertools. En, data-in-transit wordt blootgesteld aan meer potentiële blootstelling en is daarom kwetsbaarder.

Tegenwoordig vinden bedrijven gemakkelijker de weg naar de cloud. Er is nu in feite niets dat organisaties ervan weerhoudt om grote, bedrijfskritieke workloads naar de cloud te verplaatsen. Er zijn genoeg zaken om op te letten om optimaal te profiteren van alles wat de cloud te bieden heeft. Daarom deelt Jerry Rijnbeek, VP SAAS & Security GTM bij Rubrik, drie feiten over het verplaatsen van grote workloads naar de cloud.



1. Databeveiliging is ook nodig in de cloud

Het verplaatsen van workloads naar de cloud is goed nieuws, maar de kritische applicaties moeten ook goed worden beveiligd. Naarmate bedrijven meer gebruik gaan maken van de cloud, wordt het daarom nog belangrijker om te beschikken over een back-upoplossing die gegevens over hun gehele infrastructuur kan beschermen. Net zo belangrijk is het om controle te hebben over en inzicht te hebben in alle bedrijfsdata. Zicht hebben op gegevens tilt gegevensbescherming naar een hoger niveau. Zodra alle data goed in beeld is, kan de beste beveiligingsstrategie worden bepaald. Een ‘Zero Trust’-benadering is hierbij van groot belang. Deze benadering gaat ervan uit dat alle gebruikers, apparaten en toepassingen kunnen worden aangetast. Met andere woorden: vertrouw niets, controleer alles. Deze benadering en hoge mate van bescherming moet worden toegepast ongeacht waar data zich bevindt, on-premises of in de cloud.



2. Niets is 'niet-migreerbaar'

Tot voor kort werden bedrijven die afhankelijk zijn van grote CAD-bestanden of prestatie-intensieve applicaties beperkt tot on-premises. Organisaties die de cloud opzochten, ontdekten verschillende obstakels. Veel daarvan hadden te maken met opslag. Bovendien was het verplaatsen en opnieuw ontwerpen van applicaties buitengewoon complex, en was er een aanzienlijke prestatiedaling in de cloud.

Dankzij innovatieve oplossingen zoals Azure NetApp Files (een gezamenlijk ontwikkelde oplossing van Microsoft en NetApp) kunnen zelfs de grootste, meest complexe enterprise-workloads nu naar de cloud worden verplaatst. Ze ervaren dezelfde prestaties als on-premises, zo niet beter. Azure NetApp Files wordt vaak gebruikt als de onderliggende, gedeelde bestandsopslagservice voor lift-and-shift-migraties van Linux- en Windows-applicaties, databases en HPC-infrastructuren. Voorheen enkel on-premises beschikbaar.



3. Gesprekken over gegevensback-up zijn niet alleen voor IT

Gegevensback-up en -beveiliging zijn vaak geen onderwerpen die direct ter sprake komen bij gesprekken over de digitale transformatie. Dat zou wel moeten. Hoe bedrijven met data omgaan, is namelijk van invloed op de algehele bedrijfsvoering. Wanneer gegevens kwetsbaar zijn, is het hele bedrijf kwetsbaar. Hoewel back-up en gegevensbescherming vroeger vaak slechts bijzaak waren, is het nu een grotere zorg geworden. Al helemaal nu veel bedrijven – onterecht – denken dat data in de cloud automatisch beveiligd is. Niet alleen de IT-afdeling, maar ook het managementteam heeft gegevensbescherming steeds vaker top-of-mind. En deze bewustwording moet in het gehele bedrijf ontstaan. Ga en blijf daarom met iedereen in gesprek over cyberveiligheid zodat er zo min mogelijk risico’s ontstaan.

