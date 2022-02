 Nederlanders schrijven relatief lange sollicitatiebrief

Beleefdheid staat centraal in Nederlandstalige brieven - Nederlanders schrijven relatief lange sollicitatiebrieven. Met gemiddeld 275 woorden staan Nederlandse brieven op internationaal niveau in de top vijf. Deense werkzoekenden hebben de meeste woorden nodig om hun motivatie voor een nieuwe baan te omschrijven: gemiddeld 301 woorden.



Dit en meer blijkt uit sollicitatie-onderzoek van CVster.nl waarin ruim 350.000 sollicitatiebrieven uit negentien landen werden geanalyseerd.

Rolf Bax van CVster.nl heeft een advies voor sollicitanten: "Over het algemeen geldt: hoe korter je brief, hoe beter. Het belangrijkste is dat je de interesse wekt van recruiters, je hoeft niet alles uit te leggen. Dus kun je in 150 tot 200 woorden toelichten waarom je de functie wilt vervullen en wat de potentiële werkgever aan je heeft? Houd het dan daarbij en vul je brief niet met onnodige, extra informatie."



Meeste sollicitatiebrieven beginnen met ‘ik’

Eén op de vijf Nederlandse sollicitanten begint zijn sollicitatiebrief met ‘ik’. Het is daarmee het meest voorkomende eerste woord in sollicitatiebrieven. Ook in de andere onderzochte landen is het gebruikelijk om de brief met ‘ik’ te beginnen.

Australiërs beginnen het meest over zichzelf, namelijk in bijna de helft van alle brieven. Enkel in Tsjechië beginnen sollicitanten vaker met een ander woord: ‘onlangs’.



Beleefdheid staat centraal in Nederlandstalige brieven

In de meeste landen worden de woorden ‘werk’ of een werkwoordvervoeging van werken het vaakst in sollicitatiebrieven gebruikt. In Nederlandstalige brieven staat beleefdheid meer centraal. ‘Graag’ is namelijk het meest gebruikte woord in de sollicitatiebrieven van zowel Nederlandse als Belgische sollicitanten.